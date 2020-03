Coronakrise legt Roßweiner Kleiderkammer auf Eis

Roßwein

Gerade erst hat Rosmarie Schindler zehn Kisten nagelneue Jeanshosen geliefert bekommen. Mit dem Auspacken muss die ehrenamtlich für das DRK in Roßweins Kleiderkammer arbeitende Seniorin nun warten – bis irgendwann wieder so etwas wie Normalität ins gesellschaftliche Leben eingekehrt ist und sie die Ausgabe in der früheren Stadtsporthalle in der Stadtbadstraße wieder öffnen kann.

Natürlich ist sie traurig, dass die Kleiderkammer derzeit aufgrund der Coronakrise geschlossen bleiben muss. Genauso wie die Ausgabe der Tafel. Doch Rosmarie Schindler sieht die Notwendigkeit ein. Die 80-Jährige selbst bleibt zu Hause, geht nur einmal in der Woche mit ihrer Tochter zum Einkauf. „Es bringt ja nichts“, sagt sie.

Spendenstau in Roßwein

Und trotzdem hofft sie, dass sie ihre Kleiderkammer so schnell wie möglich wieder öffnen kann. Ihre Kunden – Menschen, die sich nicht viel leisten können und froh sind über die Möglichkeit, gegen einen kleinen freiwilligen Obolus Kleidung, Schuhe, Bettwäsche und auch Spielzeug mitnehmen zu können – haben derzeit überhaupt keine Möglichkeit, das Angebot der Kammer wahrzunehmen. Das ist eines der Probleme, die sich aufgrund der Schließung ergeben. Andererseits kommt es in der Kleiderkammer auch zu einem gewissen Stau an Waren. „Wenn wir wieder öffnen dürfen, kann ich erst einmal gar keine neuen Spenden annehmen“, sagt Rosi Schindler, „weil ich kaum treten kann in den Räumen.“ Abwarten, ist auch hier die Devise. „Ich hoffe einfach, dass es schnell wieder losgeht.“

Rosemarie Schindler betreut die Kleiderkammer des DRK in Roßwein seit 15 Jahren. Geöffnet hat die Kammer seit Februar regulär montags von 10 bis 17 und jeden zweiten Mittwoch von 15 bis 17 Uhr. Aktuell ist die Ausgabe auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Von Manuela Engelmann-Bunk