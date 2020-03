„Der Schwarze Tod war ein Schock“: Medizin-Historiker Dross zu Pest früher und Corona heute

Leipzig

Der Historiker Fritz Dross ist ein Experte für die Frühe Neuzeit und kennt auch Mitteldeutschland durch eine Professurvertretung in Magdeburg recht gut. Zurzeit ist er Professor am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. LVZ.de sprach mit ihm über die mittelalterliche Pest in Mitteldeutschland und die Corona-Angst von heute.

Berichte über Epidemien in der Geschichte der Menschheit reichen zurück bis zur Antike. Warum sind insbesondere die Pestpandemien des Mittelalters und der frühen Neuzeit so nachhaltig im Bewusstsein geblieben?

Aus der Antike sind letztlich nur wenige Epidemien überliefert, die Überlieferung und die literarischen Schilderungen stammen aus dem Mittelmeerraum - sind also weiter von uns weg, und allein deshalb weniger präsent in der Erinnerung. Über Jahrhunderte des Mittelalters ist gar keine großes Seuchengeschehen solide fassbar. Umso mehr war der „schwarze Tod“ im Spätmittelalter ein Schock für Europa, der sich bis ins Sprichwörtliche tief im historischen Gedächtnis verankert hat.

War es für viele ein Schrecken ohne Ende?

Ja, das große Sterben war bis ins frühe 18. Jahrhundert ein regelmäßiges Geschehen. Von der Mitte des 15. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts rechnen wir mit Pestzügen etwa alle 10 bis 15 Jahre. Jeder erwachsene Mensch hatte also im Alter von 40 Jahren bereits drei Seuchenzüge überlebt.

Ab wann wusste die Medizin über die Ursachen Bescheid?

Die Medizin wusste immer schon das beobachtete Seuchengeschehen zu erklären - dies ist ihre Aufgabe, und speziell in Seuchenzeiten war und ist das Vertrauen von Politik und Bevölkerung in die Medizin sehr groß, vernünftige Erklärungen für das fürchterliche Geschehen zu liefern. Entscheidend ist, dass die Erklärungsweisen der Medizin sich permanent geändert haben. In der Aufklärungszeit war beispielsweise das hochwissenschaftliche Pestgutachten der Pariser Medizinischen Fakultät von 1348 nicht mehr plausibel, wie heute alle Erklärungen aus der vorbakteriologischen Zeit völlig unplausibel sind (und in 100 Jahren unsere Ansichten wohl ebenfalls für lächerlich gehalten werden). Da geht es der Medizin nicht anders als der Biologie oder Chemie.

Gab es im mittelalterlichen Deutschland – auch in anderen Ländern - eine weitgehend einheitliche Vorgehensweise gegen die Krankheit?

Spätestens mit der Einführung des Buchdrucks zu Beginn der Neuzeit in der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde Medizin an den verschiedenen europäischen Universitäten aus identischen Quellen schöpfend unterrichtet, Medizinstudenten und angehende Ärzte besuchten wenn möglich mehrere Universitäten, insofern gab es europaweit eine gewisse Einheitlichkeit der Erklärungsmuster und der daraus zu ziehenden Konsequenzen. Über den transalpinen Fernhandel waren Kaufleute miteinander in Kontakt, und auch die politischen Eliten der großen nordalpinen Städte wussten recht gut, wie die norditalienischen Mega-Metropolen in Pestzeiten reagierten. Aus Venedig und Florenz stammen die zentralen Muster der Pestpolizei der beginnenden Neuzeit.

In welchem Verhältnis waren Stadt- und Landbewohner betroffen?

Erst einmal ist es so, dass wir über die Verhältnisse auf dem Land wesentlich schlechter Bescheid wissen, denn die Dörfer und Weiler, in denen bis ins 19. Jahrhundert mindestens 80 Prozent der Menschen lebten, verfügten über keine größeren Verwaltungen, deren Aktenverkehr wir heute studieren könnten. Bekannt und gut erforscht sind Stadt-Umland-Effekte. Wenn eine Stadt die Tore schloss, war zuerst die umliegende Landbevölkerung betroffen, die ihre Erkrankten nicht mehr von den städtischen Ärzten behandeln, und ihre Toten nicht mehr auf den städtischen Kirchhöfen bestatten lassen konnte. Dann aber stellte sich umgekehrt bald die Frage, wie landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel, in die Stadt kommen sollten. Das Verbot von heiteren Veranstaltungen führte schließlich dazu, dass die Städter aufs Land zogen, wo etwa Tanzbelustigungen noch erlaubt waren bzw. nicht effektiv verhindert werden konnten.

So wütete die Pest in Mitteldeutschland Die Chroniken mitteldeutscher Städte zeigen, dass seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert kaum ein Jahrzehnt verging, in dem nicht mindestens ein Pestausbruch zu verzeichnen war. Bis zu 80 Millionen Menschen fielen dem „Schwarzen Tod“ über die Jahrhunderte hinweg zum Opfer, vermuten Historiker. Die Zahlenangaben sind indes widersprüchlich. Genaue Aufzeichnungen existieren über eine Pestepidemie, die 1679 in Konstantinopel ausgebrochen war und fast ganz Europa erfasste. In Sachsen löste sie ein Massensterben aus; mehr als 5000 Tote gab es in Dresden, das damals etwa 16 000 Einwohner zählte. In Leipzig starben von rund 14 000 Bürgern 3212. Erfurt traf es besonders schlimm von Juli 1682 bis Januar 1683, kamen 9437 Personen, mehr als die Hälfte der Einwohner, ums Leben. „Die einst kursächsische Hauptstadt Wittenberg wurde in der Zeit von Luthers Wirken fünfmal von der Pest heimgesucht: 1516, 1527, 1535, 1538 und 1539“, berichtet Mirko Gutjahr. Der in Leipzig beheimatete wissenschaftliche Mitarbeiter der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt hat sich intensiv mit Geschichte und Archäologie der Reformationszeit beschäftigt. Für Martin Luthers (1483 bis 1546) Wirken und Denken spielte die Pest eine wichtige Rolle, betont Gutjahr. Luther weigerte sich, Wittenberg zu verlassen und nahm Erkrankte in seine Haus auf. Ein Verhalten, das er auch anderen empfahl. Zwischen Ende Juli und Ende Oktober 1527 entstand anlässlich einer Anfrage der Breslauer Gemeinde seine einflussreiche Schrift „Ob man vor dem Sterben fliehen möge“. Hierin äußerte er Verständnis für alle, die die von der Pest betroffenen Gebiete verlassen wollten. Flucht sei keine Sünde. Ein bleibendes Zeugnis für Luthers Eintreten für medizinische Belange, das Auswirkungen bis heute hat, ist auch sein Rat, die Friedhöfe außerhalb der Stadtmauern zu verlegen. Fast schon auf unsere Zeit ausgerichtet wirkt Luthers scharfe Verurteilung der Verantwortungslosigkeit von nur leicht Erkrankten, die sich unter Gesunde mischten und sie dadurch ansteckten. Wer dies absichtlich tue, sei gar mit einem Mörder vergleichbar.“

Sind Ihnen besonders gravierende Pest-Ereignisse aus Mitteldeutschland bekannt?

Ein besonders drastisches Beispiel bietet die Abschließung der Stadt Magdeburg während einer Epidemie 1680–84. Die Stadt war von kurbrandenburgischen Truppen eingeschlossen worden, die Schlagbäume errichteten, um dort Gesundheitspässe zu kontrollieren. Zwischen der Stadtmauer und dem Cordon entstand eine „Seuchenschleuse“, in der sich die Magdeburger, die selbst mit Gesundheitszeugnissen ihres Rates nicht durch den brandenburgischen Cordon kamen, mit auswärtigen Händlern, die keinesfalls die Stadtmauer der gebannten Stadt passieren wollten, Lebensmittel besorgen konnten. Erst nachdem die Bauern und Händler ihre Ware ausgelegt und wieder hinter den Cordon verschwunden waren, durften Menschen aus der Stadt die Stadtmauern passieren, und zwar ausdrücklich nur solche, in deren Häusern kein Pestfall kundig geworden war. Zwei Mal wöchentlich wurde dieser gespenstische Markt gehalten.

Wie kamen die Menschen mit den Pandemien zurecht? Ab welchem Zeitpunkt wurden entsprechende Schlussfolgerungen gezogen und umgesetzt?

Neben der Medizin zeigen die häufig erneuerten und erweiterten Pestordnungen, aber auch das, was wir zum Beispiel aus Pestpredigten und vor allem natürlich aus dem Aktenmaterial der Zeit wissen, dass Medizin, Politik und Bevölkerung ihr Verhalten laufend anpassten. Seit dem Schock des „schwarzen Todes“ in der Mitte des 14. Jahrhunderts, der die Zeitgenossen ohne Vorbild geradezu überfallen hatte, wurden Seuchenzüge sehr genau beobachtet und selbstverständlich das Handeln immer wieder angepasst.

Wenn Sie als Medizinhistoriker aus heutiger Sicht Pest und Corona vergleichen: Gibt es Parallelen zwischen den beiden Epidemien?

Solche einfachen Vergleiche widersprechen dem, was uns in der Medizingeschichte antreibt. Generell birgt das massenhafte Auftreten ansteckender Erkrankungen das Risiko, dass wir Erkrankte nicht mehr als Hilfsbedürftige, sondern als Gefährder unserer Gesundheit wahrnehmen. Das stellt die sozialethischen Grundsätze aller Religionen und Gesellschaftsformationen geradezu auf den Kopf! Menschen sind nun einmal soziale Lebewesen und können nicht auf Knopfdruck auf Sozialkontakte verzichten. Es gilt meines Erachtens gerade umgekehrt, in schwierigen Zeiten Sozialkontakte zu intensivieren, dafür aber Formen zu finden, in denen das verantwortungsvoll geschehen kann.

Von Bernd Lähne