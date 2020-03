Mittelsachsen

Im Landkreis Mittelsachsen ist die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten um sieben auf damit insgesamt 68 angestiegen. Das teilte André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes, am Freitag mit. „Zwei wohnen im Raum Döbeln, vier im Raum Mittweida und eine Person im Raum Freiberg. Sie sind zwischen 52 und 79 Jahre alt“, so Kaiser weiter. Derzeit befinden sich in Mittelsachsen 238 Personen in Quarantäne.

Von DAZ