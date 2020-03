Döbelner Händler verlagern in der Coronakrise ihr Geschäft ins Netz

Döbeln

Buchhändlerin Andrea Panke von der Buch Oase in der Döbelner Ritterstraße tut gerade einiges für ihre Fitness. Denn sie liefert in der ganzen Stadt viele in ihrem lokalen Online-Shop bestellte Bücher per Fahrrad aus. Nur den Geyersberg und die oberhalb des Leipziger Berges gelegenen Muldenterrassen beliefert sie nicht per Rad sondern per Kleinwagen. „So viel Fitness ist mir dann doch zuviel“, sagt sie lachend. Was Amazon kann, könne sie schon lange, ist die beliebte und bekannte Bücherfee überzeugt. Dank Buchpreisbindung und versandkostenfreier Lieferung bekommen ihre Kunden ihre Bücher zum gleichen Preis. „Der Unterschied zwischen mir und Amazon ist: ich mache nach der Krise wieder meinen Laden in unserer schönen Innenstadt zum Schmökern auf und meine Steuern werden ordentlich gezahlt und landen sogar in der Stadtkasse.“

Bücherlieferung mit dem Fahrrad

Neben dem Onlineshop unter www.buch-oase.buchkatalog.de können ältere Kunden aus Döbeln bei ihr auch Bücher per Email oder per Anrufbeantworter (03431/7299036) bestellen. Beliefert wird dann per Rechnung an die Haustür. Den Onlineversand stemmt sie gemeinsam mit ihrem Erfurter Großhandelspartner über Postdienstleister.

Barbara Faustmann packt Mode für den Onlineversand ihres Döbelner Modegeschäftes.. Quelle: Bartsch

Kathleen Faustmann und ihre Mutter Barbara packen gerade im Döbelner Familienunternehmen Faustmanns Welt Jeans & Fashion die Pakete für den Onlineversand. Unter www.fashionin.de oder jeanswelt.de handelt das seit 30 Jahren bestehende Familienunternehmen seit nunmehr 21 Jahren auch online mit Mode. Die zehn Geschäfte zwischen Hof und Hermsdorf sind wegen Corona gerade alle zu. Doch das Versandgeschäft am Döbelner Hauptsitz ist noch nicht explodiert. „Alles was es in unseren Mode-Geschäften und am Lager gibt, können wir auch sofort online versenden. Die Mode ist in unserem Onlineshop recht gut präsentiert“, sagt Cathleen Faustmann. Auch ihr ist wichtig, dass die Kunden jetzt entweder bei den kleinen lokalen Händlern Online kaufen oder warten bis deren Läden wieder offen sind. „Wer jetzt bei Amazon kauft, beschleunigt den wirtschaftlichen Tod vieler Kleinstädte“, befürchtet Cathleen Faustmann.

Eigene Marke in der Region genäht

„Wir arbeiten gerade fast Tag und Nacht daran, um für alle Kunden neue Produkte in unserem Onlineshop JeansWelt.de einzustellen. Einige Kleider und Shirts sind von unserer eigenen Marke „einfach schön“. Die gibt es exklusiv im Onlineshop und später wieder im Fashion In by Faustmann. Das Besondere: Jedes Kleid, jedes Shirt trägt Vornamen tatsächlich existierender Kundinnen wie Melanie, Carola, Evelyn. Die Kleider sind nämlich genau nach deren Wünschen hergestellt worden. Zudem werden alle Kleider, Shirts und Tuniken von „einfach schön“ zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt. Die Stoffe kommen aus Sachsen und Bayern. Genäht wird die Mode von „einfach schön“ in einer kleinen Näherei in der Nähe von Chemnitz.

Hintergrund: Zentrum muss lebendig bleiben Ein Viertel der Döbelner Einzelhandelsflächen liegt auf der Muldeninsel. Hier wird knapp ein Drittel des gesamten Döbelner Einzelhandelsumsatzes erwirtschaftet. Das hat vor einigen Jahren die Leipziger BBE Handelsberatung ermittelt, welche die Stadt bei ihrem Einzelhandelskonzept beraten hat. Döbelns Stadtzentrum gilt für die Stadt und das Umland wegen des Branchenmixes im Einzelhandelmund Service sowie wegen der Wochenmärkte als Einkaufsstadt. Knapp 100 Einzelhändler und Gewerbetreibende soll es nach Informationen des Stadtwerberinges Döbeln allein im Stadtzentrum geben.

„Jetzt hätten unsere Schuhe Hauptsaison“

Auch Schuhhändler Jens Jung betreibt im Hintergrund seiner geschlossenen Schuhgeschäfte in Döbeln und Waldheim einen Onlineshop. „Wir machen das gerade über Social-Media-Kanäle publik. Doch der Shop www.jungschuhe.de mit lokaler Lieferung wird gerade noch wenig genutzt“, sagt Jens Jung. Das ist sehr schade, denn das Frühjahr ist für ihn die Hauptsaison, wie Weihnachten für den Spielzeughandel. „Wir sitzen jetzt auf einem Berg Ware und Rechnungen, denn alles ist geordert. Aber wenn die Leute nur zu Hause hocken müssen, sind Bastel-, Beschäftigungs- oder Spielsachen gerade gefragter als modische Schuhe. Ich hoffe wir können das jetzige Tief gemeinsam nach der Corona-Krise wieder aufholen.“

Per Aushang weist Jens Jung am Geschäft am Döbelner Obermarkt die Kunden auf seinen Onlineshop hin. Quelle: Sven Bartsch

Schulbedarf vom Niedermarkt gibt es auch online

Heiko und Ines Conru vom Döbelner Schreibwarengeschäft C&M betreiben nebenbei einen Online-Großhandel für Bürobedarf und den Onlinehandel MeinSchulbedarf.de für Schulanfänger, Schüler und Lehrer. „Für den Heimunterricht wird gerade viel in kleineren Packgrößen von den Eltern bestellt. Die Großbestellungen der Schulen fehlen aber gerade“, sagt Ines Conru. In Stoßzeiten vor dem Schuljahresstart macht das Döbelner Traditionsgeschäft am Niedermarkt 30 Prozent des Umsatzes auch online. Aktuell gibt es für Engpässe beim Zuhause-Lernen auch die Chance per Telefon oder Internet zu bestellen und die Ware wochentags 9 bis 15 Uhr am Hintereingang des Ladens kontaktfrei abzuholen.

Das inhabergeführte Geschäft Xio-Optik am Eingang der Döbelner Fußgängerzone weißt auf seinen aktuellen Notservice hin. Quelle: Sven Bartsch

Von Thomas Sparrer