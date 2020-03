Eltern als Aushilfslehrer überfordert? Uni Magdeburg startet Studie zum Lernen daheim

Magdeburg/Leipzig

Viele Familien erleben in der aktuellen Corona-Krise ein Novum: Mama oder Papa unterrichten ihre Kinder zuhause. Doch sind Eltern als Aushilfslehrer überfordert? Raphaela Porsch von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg will das in einer Umfrage herausfinden. Befragt werden berufstätige Eltern von Grundschulkindern, erste Ergebnisse sollen im Mai vorliegen. Im LVZ-Interview spricht die Professorin am Institut für Bildung, Beruf und Medien über das Ziel der Studie und erste Erkenntnisse.

Worum geht es hauptsächlich in der Studie?

Kinder sind wegen der Schulschließungen in ganz Deutschland Zuhause. Sie sollen jedoch weiter lernen und haben häufig Aufgaben von den Schulen erhalten, die sie in der Zeit bearbeiten sollen. Das verlangt von Eltern die häusliche Unterstützung beim Lernen. Was Eltern dazu Zuhause tun, welche Art von Unterstützung sie von den Grundschulen ihrer Kinder erhalten und ob sie sich durch die Situation belastet fühlen und Angst um die schulischen Leistungen ihrer Kinder haben, versucht die Studie herauszufinden. Als empirisch arbeitende Schulforscherin möchte ich mit der Studie auch einen Beitrag leisten, um Behauptungen belastbar zu prüfen. Beispielsweise möchte ich schauen, ob tatsächlich Unterschiede in der Art der Unterstützung bestehen, wenn man auf die Herkunft der Eltern schaut. Das habe ich in mehreren Artikeln gelesen.

Erziehungswissenschaftlerin Professorin Raphaela Porsch: Sie leitet an der Universität Magdeburg die Studie zu Eltern im Homeschooling. Quelle: Michael C. Möller

Gibt es eine spezielle Zielgruppe? Wie groß ist theoretisch der Infrage kommende Bereich bundesweit?

An der Online-Befragung können alle Eltern von Grundschulkindern teilnehmen. An deutschen Grundschulen lernen etwa drei Millionen Kinder, insofern kommen viele Personen infrage. Wer teilnehmen möchte, gerne.

Liegen Ihnen bereits erste Reaktionen vor?

Mehr als 1 500 Mütter und Väter haben innerhalb weniger Tage den Fragebogen ausgefüllt. Zudem haben mich einige Mails erreicht, in der Eltern ihre individuelle Situation beschreiben. Der Tenor ist, dass es nicht ausreicht, wenn Lehrkräfte den Kindern bzw. Eltern nur Aufgaben schicken. Viele wünschen sich mehr Unterstützung und auch konkretere Hinweise über die Lernziele.

Haben Sie die Auskünfte überrascht?

Die Situation hat alle Lehrkräfte ohne Vorbereitung und sehr kurzfristig getroffen. Trotzdem habe ich natürlich die Erwartung, dass Lehrkräfte nicht einfach Aufgabenpakete schicken. Gerade Grundschulkinder verstehen Aufgabenstellungen oft nicht ohne Hilfe. Hilfreich wären sicherlich auch Lösungsblätter. Viele Eltern müssen zuhause weiter arbeiten, betreuen kleine Kinder und brauchen daher mehr als die Aufgaben. Anderseits gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen, die in der Zeit sogar Elternabende per Video durchführen. Dazu bedarf es natürlich auch die technische Ausstattung aller Eltern.

Gibt es vergleichbarer Studien?

Bislang sind mir keine Studien bekannt. Es gibt zum Thema „Elterliche Unterstützung bei Hausaufgaben“ Arbeiten, die ich mit Blick auf die Frage von Bildungsungerechtigkeit gelesen habe. Interessanterweise sind die Befunde nicht eindeutig.

Wie wollen Sie als Erziehungswissenschaftlerin mit den Schlussfolgerungen umgehen?

Wir wünschen uns sicherlich alle, dass Schulen und alle anderen Einrichtungen bald wieder öffnen können und wir von einer erneuten Pandemie verschont bleiben. Schlussfolgerungen können sich aber nicht nur auf die gleiche Situation beziehen, sondern Anlass für Veränderungen der bestehenden Lernkultur an Schulen sein.

