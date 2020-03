Hebamme stellt wegen Coronavirus um: Geburtsvorbereitung nun per Videochat

Leipzig

Normalerweise würden in ihrem Kursraum sieben Frauen sitzen. An Pezzi-Bälle gelehnt oder einfach darauf sitzend. In dieser Woche ist Hebamme Dorothee Berger allein in ihrem Kursraum in der Leipziger Hainstraße. Die Corona-Pandemie zwingt sie wie viele andere zu ganz neuen Dingen. Einen Geburtsvorbereitungskurs online zu halten, beispielsweise.

Allein mit Babypuppe im Kursraum

„Vergangene Woche hat er noch ganz normal stattgefunden“, erzählt sie. „Da war das ja noch nicht verboten.“ Am Sonntag, als die Ausgangsbeschränkung kam, habe sie umdenken müssen. „Natürlich ist das auch für mich neu“, sagt Berger. „Aber der Testlauf mit den Mädels klappte ganz gut.“ Nach und nach erscheinen immer mehr Frauen auf ihrem Bildschirm. Der errechnete Geburtstermin aller liegt im April oder Mai. Diesmal steht das Thema „Baby“ auf dem Programm. An einer Babypuppe zeigt Berger beispielsweise das richtige Baden und Wickeln, erzählt, was im Kreißsaal nach der Geburt passiert.

Die Verunsicherung bei den Schwangeren ist groß. „Darf mein Mann mit in den Kreißsaal?“, fragt eine. „Derzeit ja“, lautet die Antwort der Hebamme. Aber die Wochenbettstation ist für die Väter tabu. Deshalb wird an diesem Abend auch die Möglichkeit einer ambulanten Geburt diskutiert, bei der die Frauen vier Stunden nach der Entbindung wieder nach Hause gehen.

Verunsicherung bei den Schwangeren

„Die Schwangeren erzählen mir von Heulkrämpfen und Kopflosigkeit“, sagt Berger nach dem Kurs. „In Bezug auf die Geburt ist einfach nicht klar, wie sich das entwickelt.“ Die Entscheidung, die Väter nicht in den Kreißsaal zu lassen, hielte die Hebamme, wenn sie denn käme, für suboptimal. „Die Männer helfen der Frau, weil sie deren Bezugsperson sind“, erklärt sie. „Aber sie helfen natürlich auch der Hebamme in der Klinik, weil die bei den vielen Geburten keine Eins-zu-eins-Betreuung gewährleisten kann.“ Die Frauen seien sehr verunsichert. Und hätten viele Fragen.

Wochenbettbetreuung mit Mundschutz oder online

Genau 18 Jahre ist Dorothee Berger jetzt Hebamme. Die jetzige Situation ist auch für sie eine Ausnahmesituation. Vier ganz frisch geborene Babys betreut sie zur Zeit – mit Hausbesuchen. „Aber nur noch mit Mundschutz und Handschuhen“, sagt sie. Auch die Schwangerenvorsorge laufe nur noch mit Mundschutz. „Die Frauen mit älteren Babys ab der siebten Lebenswoche betreue ich mittlerweile auch online“, erklärt Berger. Sonst seien die Frauen mit ihren Babys Donnerstagnachmittag zur Beratung in ihre Praxis gekommen. „Die Unterstützung läuft jetzt auch über Videotelefonie“, so die Hebamme.

Allerdings nicht ganz problemlos. „Es ist wirklich toll, dass wir die Kurse, die wir online geben, abrechnen können“, so Berger. „Bei der Wochenbettbetreuung ist die Regelung allerdings ungünstig.“ So bekäme sie für die erste halbe Stunde Beratung einen Pauschalbetrag von sieben Euro, ab der 31. Minute allerdings etwa 31 Euro pauschal. „Das ist nicht gut gelöst“, sagt sie. „Eine halbe Stunde Beratung für sieben Euro ist wirklich ein Witz.“

Rückbildungskurse finden nicht statt

Was sie derzeit nicht anbietet, ist Rückbildungsgymnastik. „Das kann ich mir online irgendwie nicht vorstellen“, meint sie. „Da hätte ich die Frauen nicht ordentlich im Blick und könnte auch nicht korrigierend eingreifen.“ Ansonsten habe sie sich mit der Situation arrangiert. „Mal schauen, wie lange das jetzt noch so laufen muss“, sagt Berger. Sie warte jetzt jedenfalls noch auf zwei Märzbabys und im April kommen noch sechs neue Kinder hinzu. Der Geburtsvorbereitungskurs ist am Mittwoch in der nächsten Woche abgeschlossen – auch der letzte Termin wird wieder via Videochat stattfinden.

Von Linda Polenz