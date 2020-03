In Wurzen öffnet erste Abstrich-Praxis für Corona-Tests – Pläne auch für Borna

Landkreis Leipzig

Sie gelten derzeit als Nadelöhr: Corona-Tests, die Auskunft darüber geben, ob jemand infiziert ist und wie weit sich das Virus schon verbreitet hat. Bislang waren die Hausarztpraxen im Landkreis Leipzig überwiegend auf sich gestellt. Doch die Ärzte heben die Hände: Die Angst vor einer Infektion hatte in den letzten Tagen zunehmend besorgte Bürger in die Praxen getrieben. Vielen Medizinern aber fehlt die Ausrüstung, um in vorderster Front gegen die Pandemie zu kämpfen. Vor allem Atemmasken, Brillen oder Schutzanzüge sind Mangelware.

Praxis für Corona-Tests soll Hausärzte entlasten

Landrat Henry Graichen ( CDU) informierte am Donnerstag darüber, dass die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) als Reaktion auf den wachsenden Unmut nun die erste zentrale Anlaufstelle für Corona-Tests im Landkreis Leipzig in Betrieb genommen hat. Die Testpraxis, in der ab sofort Abstriche genommen werden, befindet sich in Wurzen. „Wir haben diese Maßnahme als Landkreis sofort unterstützt und geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt“, erklärte Graichen zum Werdegang. Die Anlaufstelle wird demnach im Gebäude des bisherigen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) der Muldentalkliniken GmbH im Dehnitzer Weg installiert.

Die Ausbreitung des Coronavirus entwickele sich rasant, heißt es in einem Schreiben der KVS an die niedergelassenen Ärzte der Region. Da in den Praxen immer noch nicht ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung stehe und in der erforderlichen Menge auch nicht in Sicht sei, wolle man die Mediziner mit der neuen Anlaufstelle in Wurzen unterstützen. Ärzte könnten dem Patienten im Notfall den Überweisungsschein auch ohne Untersuchung aushändigen beziehungsweise diesen direkt der Text-Praxis zufaxen, so die KVS.

Abstrich nur mit Überweisungsschein

Die Ärztevertretung betont allerdings, dass der Zugang zur Praxis streng reglementiert ist. Test würden nur in begründeten Verdachtsfällen, das heißt bei entsprechender Anamnese und Symptomen, durchgeführt. Ohne Überweisung durch einen Arzt solle niemand die Abstrichstelle aufsuchen, wird an die Bürger appelliert. Mögliche Corona-Patienten werden wie bereits bislang aufgefordert, sich bei einem Verdacht erst telefonisch an ihren Hausarzt zu wenden. Daran hat sich durch die Inbetriebnahme der ersten Corona-Testpraxis im Landkreis nichts geändert, betont auch Graichen. Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, ergänzt, dass nur Personen getestet werden, die sich mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber plagen und innerhalb der vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet waren oder in dieser Zeit zu einem Infizierten Kontakt hatten.

Pläne gibt es auch für Borna

Außerdem gebe es Pläne, auch in der Kreisstadt eine Praxis für Corona-Tests zu installieren, verrät Graichen. „Eine entsprechende Absicht hat die Kassenärztliche Vereinigung an uns herangetragen“, informiert der Landrat. Es gebe erste Überlegungen, dafür Gebäude des Landkreises in der Bornaer Jahnstraße zu nutzen. Abhängig sei die Umsetzung aber auch davon, wie schnell die KVS die Praxis auch personell absichern könne.

Sana Kliniken haben drei Patienten aufgenommen

Wie wichtig die Tests sind, zeigt die weitere Ausbreitung des Coronavirus auch im Landkreis. Am Donnerstag meldete das Landratsamt mittlerweile 68 bestätigte Fälle. Alle Betroffenen würden nach wie vor nur leichte oder gar keine Krankheitssymptome aufweisen. Die Sana Kliniken in Borna haben inzwischen die ersten Corona-Erkrankten aufgenommen. „Es handelt sich um drei Patienten, die entsprechend der Vorschriften isoliert wurden“, erklärte Graichen. Alle drei würden zur Risikogruppe gehören. „Eine Beatmung ist bisher in keinem der drei Fälle notwendig“, erklärte der Landrat. Innerhalb des Bornaer Krankenhauses befänden sich die Patienten in einem speziell abgeschotteten Quarantänebereich.

Von Simone Prenzel