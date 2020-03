Noch bis Ende des Jahres müssen die Leipziger mit Einschränkungen in unterschiedlicher Ausprägung rechnen, damit die Corona-Pandemie bewältigt werden kann. Am Wochenende werden Parkplätze am Cospudener See und am Wildpark gesperrt. Das sind Ergebnisse der Sitzung des Krisenstabs im Neuen Rathaus.