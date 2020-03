Landarzt und Uni-Professor in einem – und jetzt auch noch Corona

Leipzig

Noch vor Kurzem hatte auch Markus Bleckwenn keinen Schimmer davon, wie sich sein Berufsleben entwickeln würde – dass er aktuell wieder vor allem als Landarzt im Städtchen Linz am Rhein für die Menschen da ist. Geplant war eigentlich, dass er im März die Hälfte der Zeit in Leipzig forscht und fürs Sommersemester die Lehre vorbereitet.

Doch dann kam Corona, und jetzt sind es Bleckwenns Patienten auf dem flachen Land, die ihn am dringendsten brauchen. „Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm“, sagt er. Um aber bald eine möglicherweise hohe Anzahl an Patienten besser behandeln zu können, richten die Ärzte der Region nun in einer Turnhalle eine Corona-Ambulanz ein.

Die Praxis in Linz, in der er in Gemeinschaft mit seinem Vetter in dritter Generation für einen Umkreis von etwa 15 Kilometern zuständig ist, liegt nur gut 100 Kilometer von Heinsberg entfernt – der Stadt, in der sich das Virus im Februar erstmals in Deutschland massiv verbreitete. „Hätten wir Karneval gewusst, was wir heute wissen, wären wahrscheinlich alle zu Hause geblieben.“

Ein Chirurg operiert auch weiter, wenn er Professor wird

Ohne die Pandemie hätte der 44-Jährige vor anderthalb Wochen seine offizielle Antrittsvorlesung als Professor an der Universität Leipzig gehalten. Stattdessen spricht er nun in Linz Vorlesungen ein, die seine Studenten ab Mai digital besuchen können. Im Amt ist Bleckwenn seit Januar, seither leitet er dort die Selbstständige Abteilung für Allgemeinmedizin. In den ersten beiden Monaten pendelte er regelmäßig zwischen Rhein und Pleiße. Gut vier Stunden dauert die Zugfahrt von Montabaur nach Leipzig. Das ICE-Abteil erklärte Bleckwenn immer zu seinem Büro. „Ich habe vier Kinder. Wann hab ich sonst so viel Ruhe?“ Jedenfalls nicht Home-Office, nicht in seiner Praxis und nicht im Seminar.

Ein Uni-Professor, der nebenbei als Hausarzt Oma Gertruds Blutdruck kontrolliert und die entzündete Warze von Opa Heinz entfernt? „Ein Chirurg hört ja auch nicht auf zu operieren, wenn er Professor wird“, sagt Bleckwenn. „Der Kontakt zu den Patienten ermöglicht mir, die wissenschaftliche Theorie in der Praxis zu überprüfen.“

„Den unverwundbaren Halbgott in Weiß gibt es nicht mehr“

Erst recht jetzt: „In der Corona-Krise werden wir niedergelassenen Ärzte einen wichtigen Damm für die Krankenhäuser bilden und hoffentlich viele Patienten ambulant abfangen können.“ Schon vor Corona habe sich der Beruf rasant verändert. Das Virus beschleunige den Wandel noch zusätzlich. Allgemeinmediziner werden danach nicht einfach wieder so arbeiten, wie sie es vorher gewohnt waren.

Die wachsende Bedeutung der Telemedizin etwa: „Einen Patienten aus der Distanz zu versorgen, war in meiner Studienzeit noch verpönt. Aber schon vor Corona war es häufig angebracht, auf einen Krankenbesuch zu verzichten.“ Statt jeden Schritt zu kontrollieren, dürfe man ruhig den Kollegen vertrauen: „Den unverwundbaren Halbgott in Weiß gibt es nicht mehr. Wir müssen Aufgaben weiterreichen.“ An Fachärzte, aber auch an Pflegekräfte: „Im Seniorenheim sind die Altenpfleger ohnehin täglich nah an den Menschen. Mit einer entsprechenden Weiterbildung könnten sie deutlich mehr medizinische Aufgaben übernehmen.“

Corona könnte die Existenzangst in die Praxen zurückbringen

Dank digitaler Vernetzung sitze der Hausarzt an einer Schnittstelle. „Er kennt die individuelle Krankengeschichte, weiß um Vorerkrankungen.“ Wie kam ein Patient zur jetzigen Medikation gegen Bluthochdruck oder Diabetes? Das zu beachten, kann ebenso Leben retten wie ein Beatmungsgerät zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Einzelkämpfer werden es künftig schwer haben“, sagt Bleckwenn.

Sein Großvater, der die Landarztpraxis 1936 gründete, arbeitete nebenher als Chirurg und Gynäkologe, um finanziell über die Runden zu kommen. Corona könnte eine solche Existenzangst in die Praxen zurückbringen: Viele der Behandlungen, die nach dem kassenärztlichen System den Betrieb finanzieren, fallen momentan weg. Dabei scheut der medizinische Nachwuchs ohnehin längst die Selbstständigkeit. Vor allem auf dem Land finden niedergelassene Ärzte oft keine Nachfolger.

Um der Landflucht der Ärzte zu begegnen, hat die Uni schon vor Bleckwenns Amtsantritt einen „Leipziger Kompetenzpfad Allgemeinmedizin“ (LeiKA) entwickelt. Seit 2016 schnuppern rund 30 Medizinstudenten pro Jahrgang zusätzlich zu ihren sonstigen Lehrverpflichtungen in der Praxis eines gestandenen Hausarztes Landarzt-Luft.

Der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Lippmann, Stellvertreter Bleckwenns in der Abteilung für Allgemeinmedizin, hat LeiKA mitentwickelt. „Wir erhalten viel positive Rückmeldung“, sagt er. „Von den Ärzten ebenso wie von den Studenten.“ Die einen bekommen kompetente Verstärkung auf Zeit und vielleicht sogar die Aussicht, einen Nachfolger für die eigene Praxis zu finden. Die anderen lernen, dass auch das landärztliche Dasein Vorzüge hat.

Auf LeiKA aufbauend soll bald ein „Mitteldeutsches Konzept zur longitudinalen Integration Landärztlicher Ausbildungsinhalte und Erfahrungen in das Medizinstudium“ (MiLaMed) in eine zweijährige Testphase gehen. Auch die Uni Halle-Wittenberg macht mit, das Bundesgesundheitsministerium schießt Geld zu, um im ersten Schritt Studenten auf Praktikumsplätze in Arztpraxen auf der Fläche zu vermitteln.

Kommunen sollen Kassensitze kaufen und Ärzte anstellen

Allerdings sei ein weitergehendes Engagement des Staats erforderlich, findet Bleckwenn: „Eine Möglichkeit, die hausärztliche Versorgung auf dem Land weiter zu gewährleisten, wäre, dass die Kommunen Kassensitze kaufen und Ärzte anstellen – und das finanzielle Risiko gerade bei kleinen Landarztpraxen übernehmen“, sagt er. „Das befreit die Mediziner vom Druck, auf lukrative Behandlungen zu schielen, und verschafft ihnen die Möglichkeit, die Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt zu stellen.“ Medikamente zu verschreiben und eine Kette von Sprechstunden-Terminen zu vereinbaren, das sei nicht immer der beste Weg, um gesund zu bleiben. „Meine Landbevölkerung hat ein beeindruckendes Gespür dafür, wann die Lage wirklich ernst ist und wann nicht.“

Die Ernsthaftigkeit der Corona-Pandemie stellt indes kaum noch jemand in Frage. „Auch der gesellige Rheinländer bei mir auf dem Land geht auf Abstand, um gesund zu bleiben. In der über 80-jährigen Geschichte unserer Praxis sind wir mit unseren Patienten schon durch manch harte Zeit gegangen – auch diese Krise werden wir gemeinsam überstehen.“

Von Mathias Wöbking