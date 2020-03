Leipzigs Chef-Infektiologe rät zu Besonnenheit und Abstand – auch vom Internet

Leipzig

Als Christoph Lübbert den kleinen Raum betritt, beugt er sich leicht in Richtung seines Gegenübers. Er lächelt und wackelt mit angewinkeltem Arm. Corona-Gruß. Lübbert hat schon einen zackigen Schritt drauf, aber in dem Moment, in dem er sich hinsetzt, strahlt er genau die Ruhe aus, die man sich in diesen Tagen von einem Mediziner wünscht, der etwas zu sagen hat.

Eines der größten Infektionszentren

Das Klinikum St. Georg betreibt eines der größten Infektionszentren in Deutschland – die Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin. Lübbert, 49, ist hier seit Januar der Chef – und nebenbei auch der des Infektiologie- Fachbereichs an der Uniklinik (UKL). Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte.

Urteil ist auch in Dresden gefragt

Um 6.15 Uhr hat der Wecker geklingelt, der nach wie vor in Halle steht, um 7.30 Uhr hat sich Lübbert das erste Mal über sein Postfach gebeugt, das dann meist schon mit über 100 E-Mails gefüllt ist. Lagebesprechung im Team um 8 Uhr – mit Ärzten, Pflegekräften, Hygienikern. Dann Visiten, um 10 Uhr Krisenstab beim Oberbürgermeister, um 12 Uhr interner Krisenstab am St. Georg. Ständige Telefonate.

Der Professor steht im Fokus, auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vertraut auf sein Urteil. Anders als die zurzeit viel zitierten Experten Christian Drosten und Alexander Kekulé ist Lübbert aber kein Virologe, sondern Infektiologe. Die anderen sind die Diagnostiker aus den Laboren, er ist der Kliniker. Der, der die Patienten kennt, auch am Krankenbett steht. „Ich komme gerade von meiner Runde, ich habe alle unsere Corona-Patienten besucht, mich unterhalten.“ Wie haben sich die Menschen wahrscheinlich infiziert, wie leben sie? Das sind zentrale Fragen, die Lübbert und sein mehr als 20-köpfiges Kernteam bewegen.

Beim Pflegepraktikum in der Lombardei angesteckt

„Wir können die Infektionsketten meistens ganz gut nachvollziehen“, sagt der Mediziner. Wie bei dem 19-Jährigen, der sich bei einem Pflegepraktikum in der Lombardei angesteckt hat, dann krank wurde und ins St. Georg kam. Oder bei den Älteren, deren Enkelkinder zum Skiurlaub in Südtirol waren. Lübbert wirkt beruhigend – selbst wenn er erzählt, dass eigentlich alle seine Patienten mindestens leichte Lungenentzündungen entwickeln. Dass alle schwer Erkrankten zwei, drei Wochen in der Klinik brauchen, bis sie wieder auf die Beine kommen. Aber es ist ja immer noch so, dass ein nicht unerheblicher Teil der Infizierten, gerade Kinder und Jugendliche, gar nichts merken. Das erschwert aber auch die Kontrolle der Epidemie ungemein.

Gefahr bei dichten und längeren Kontakten

Lübbert vermutet, dass man sich gar nicht so leicht ansteckt. Dass es doch oft um dichte oder längere Kontakte geht. Die in China am Virus verstorbenen Mediziner zum Beispiel seien vor allem Augen- sowie Hals-Nasen-Ohren-Ärzte gewesen. „Da sitzt der Patient zehn Zentimeter vom Gesicht des Arztes entfernt.“

Auch der Chefarzt verzichtet auf soziale Kontakte

Gerade deshalb sei Abstand das Gebot der Stunde. Sogar seinen zwölfjährigen Sohn sieht Lübbert jetzt für längere Zeit nur unregelmäßig; der ist bei der Oma in der Nähe von Chemnitz. Der Verzicht auf enge soziale Kontakte ist in der momentanen Situation wichtig, sagt Lübbert, der seit einigen Jahren auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie sitzt. Weil die erste Virus-Welle gekappt werden muss. Weil jeder Infizierte statistisch drei andere ansteckt. Weil dann drei bis fünf Prozent der Kranken in die Klinik kommen. Weil sonst die rund 2000 Beatmungsplätze in Sachsen nicht reichen – selbst wenn man sie verdoppeln oder verdreifachen könnte. Weil dann bittere Entscheidungen nötig wären: Wer kommt auf die Intensivstation – zur Behandlung? Und wer auf die Palliativstation – zum Sterben?

Nicht im Internet informieren – da steht jede Menge Unsinn

Einen totalen Shutdown, der deutlich über Ostern hinaus geht, hält auch der Mediziner für schwierig – wegen der volkswirtschaftlichen Kosten, aber auch wegen der erheblichen sozialen und menschlichen Kollateralschäden. Klar sei aber: Das Virus wird uns noch lange beschäftigen, auf jeden Fall mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre. „Die weit reichenden Maßnahmen sind erstmal richtig und nötig, sie kamen auch zum richtigen Zeitpunkt, eine Woche vorher hätte das niemand vermitteln können.“ Überhaupt – der Staat. „An den sollten wir uns halten“, sagt Lübbert. „Der Staat ist doch nicht bekloppt.“ Und noch eine Empfehlung hat der Mediziner: „Sich über eine seriöse Zeitung und die großen öffentlich-rechtlichen Medien informieren. Ruhig und besonnen bleiben. Nicht ständig ins Internet und die sozialen Medien gucken – da steht jede Menge Unsinn.“

Mit Fachartikeln in die Badewanne

Das schnelle Internet schafft bei allen Vorteilen viel Unruhe, manchmal Hysterie. Dabei müssten viele mal runterkommen, findet Christoph Lübbert. Er selbst trinkt manchmal eine Flasche Radeberger, wenn er irgendwann gegen 20 Uhr zu Hause ist. Oder er setzt sich mit den zwei, drei wichtigsten Fachartikeln des Tages in die Badewanne. Am Wochenende gibt es Waldspaziergänge mit seiner Frau. Und hoffentlich auch bald wieder mit seinem Sohn.

Von Björn Meine