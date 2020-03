Leipzigs Uniklinikum stellt sich auf schlimmste Corona-Szenarien ein

Leipzig

Mehr als 1200 Freiwillige haben sich mittlerweile bei der Leipziger Universitätsmedizin als Krisenhelfer gemeldet. „Wir sind sehr froh über diesen unglaublichen Zuspruch“, sagt Professor Florian Lordick, Studiendekan für Humanmedizin und Leiter des Universitären Krebszentrums. Sollte die Corona-Pandemie hierzulande Ausmaße annehmen, wie sie in Italien und Spanien zu beklagen sind, will das Uniklinikum vorbereitet sein.

Ein Pool aus Helfern, auf Abruf bereit

„Wir stellen uns auf ein Worst-Case-Szenario ein“, erklärt Lordick. Bereits Mitte März hat die Universitätsmedizin Freiwillige aufgerufen, ihre medizinischen Vorkenntnisse, ihren Stand im Studium, ihre zeitliche Verfügbarkeit in ein Formular einzutragen. Gedacht in erster Linie für Studenten, haben sich auch zahlreiche andere Mediziner registrieren lassen: Ärzte im Ruhestand, ausgebildete Pflegekräfte, die zurzeit nicht berufstätig sind, medizintechnische Assistenten – mehr als die Hälfte der Freiwilligen steckt nicht mehr in der Ausbildung. „Das ist gut. Am Ende sind vielleicht ganz unterschiedliche Qualifikationen gefragt“, sagt Lordick.

Studiendekan Professor Florian Lordick will mit Hilfe der studentischen Krisenhelfer das Uniklinikum auch auf die schlimmsten aller denkbaren Corona-Szenarien vorbereiten. Quelle: André Kempner

Alle zusammen bilden sie einen Pool auf Abruf. Zurzeit werden die möglichen Einsatzbereiche strukturiert und mit den Qualifikationen der Krisenhelfer abgeglichen. Kommende Woche sollen Schulungen sie spezifisch auf ihre etwaigen Aufgaben vorbereiten – für den Einsatz nicht nur im Uniklinikum: „Wenn die Freiwilligen einverstanden sind, wollen wir sie teilweise an andere Krankenhäuser und Arztpraxen vermitteln“, kündigt Lordick an. Vielleicht sogar über Leipzig hinaus: Immerhin stehen beispielsweise tschechische Ärzte und Pflegekräfte, die im deutschen Grenzgebiet arbeiten, unter dem Druck, in ihrem Heimatland Dienst zu tun.

„Es ist mir ein Bedürfnis zu helfen“: Studentin Maria Bischof, 25, wertet in der Corona-Ambulanz des Uniklinikums den Fragenkatalog eines Patienten aus. Quelle: André Kempner

Medizinstudentin Maria Bischof hat sich vor einer Woche in die Liste eingetragen. Bereits am Donnerstag streifte sie die Schutzkleidung für ihre erste Schicht in der Corona-Ambulanz des Uniklinikums über. „Wir haben gut zu tun, aber alle sind freundlich“, zieht die 25-Jährige ein erstes Fazit. Der Vorlesungsbetrieb stockt momentan ohnehin. „Viele Menschen sitzen zu Hause und können nichts tun. Ich dagegen schon – und ich habe die Zeit dazu. Es ist mir ein Bedürfnis zu helfen.“

„Sie wollen einfach helfen, nicht Geld verdienen“

Die 22-jährige Jule Wehde, ebenfalls Medizinstudentin, arbeitet schon seit fast zwei Wochen in der Corona-Ambulanz. Ein Arzt hatte sie direkt angesprochen. Sie fragt die Patienten nach ihren Symptomen und wo sie sich vielleicht angesteckt haben. Und sie nimmt den Rachenabstrich für den Corona-Test. „Mir macht das superviel Spaß“, sagt sie. Drei bis vier Tage ist sie hier pro Woche im Einsatz, jeweils in einer Acht-Stunden-Schicht. „Man kann ja sonst eh nichts unternehmen.“

„Mir macht das superviel Spaß“: Studentin Jule Wehde, 22, mit einem Rachenabstrich in einem Sprechzimmer der Corona-Ambulanz des Uniklinikums. Quelle: André Kempner

Studiendekan Lordick zeigt sich begeistert: „Sie wollen einfach helfen, nicht Geld verdienen.“ Dennoch ist seit Mitte der Woche geregelt, dass die Nachwuchsmediziner per Vertrag auf Zeit angestellt und als studentische Hilfskräfte entlohnt werden. Kein Job, um reich zu werden: Der Regelsatz beträgt in Sachsen 10,10 Euro pro Stunde. Der Vertrag ist für Lordick aber vor allem auch von Bedeutung, „weil wir ja für den Schutz und die Gesundheit der Studierenden verantwortlich sind“.

Der „StuRaMed“ – die akademische Vertretung der Studierenden – hat auch im Corona-Krisenstab der Universitätsmedizin ihren festen Platz: Maximilian Lehmann, 23 Jahre alt und im zehnten Semester, ist hier momentan täglich von morgens bis abends involviert. Zu klären gibt es vor allem Fragen zum Ablauf der Prüfungen und des Sommersemesters, das in der Theorie kommende Woche beginnt. Die Uni stellt gerade digitale Lehrangebote auf die Beine. „Das freut uns“, sagt Lehmann, „denn da wollen wir sowieso hin“.

Noteinsatz soll als Studienleistung anerkannt werden

Mehr Kopfzerbrechen bereiten dem Gremium die Prüfungen zum zweiten Staatsexamen, die regulär nach Ostern anstehen. Die Studierenden drängen darauf, den Termin auf keinen Fall zu verschieben. „Für uns sind zwei Varianten denkbar“, sagt Lehmann. „Entweder wir legen das Examen unter strengen Hygienevorgaben wie geplant ab. Oder der Abschluss errechnet sich aus den bisherigen Durchschnittsnoten.“ Die Entscheidung trifft nicht die Uni, sondern das Landesprüfungsamt.

In der Krisenhilfe werden die Medizinstudenten viele Dinge lernen, glaubt Studiendekan Lordick, „die wir im Unterricht nie simulieren könnten“: Wie Krankenhäuser im Katastrophenfall funktionieren zum Beispiel und wie man das seelisch verarbeitet. Den Noteinsatz will er als Studienleistung formal anerkennen, vielleicht als Famulatur oder Teil des Praktischen Jahrs, „wenn es sich irgendwie regeln lässt – und da sind wir zuversichtlich“.

Bisher hilft Medizinstudent Heinrich Rodemerk an der Corona-Hotline des Gesundheitsamts aus. Doch der Wechsel des 24-Jährigen als studentische Hilfskraft in die Corona-Ambulanz des Uniklinikums ist bereits eingetütet. Quelle: André Kempner

Viel gelernt und viel Wissen weitergegeben haben Leipziger Medizinstudenten seit drei Wochen auch an der städtischen Corona-Hotline. Aktuell unterstützen 54 von ihnen die Experten des Gesundheitsamts: Sie beantworten die Fragen der Anrufer und kontaktieren Bürger, bei denen sich herausgestellt hat, dass sie Kontakt zu Corona-Infizierten hatten und daher in häusliche Quarantäne müssen.

Krisenhelfer wechselt vom Gesundheitsamt in die Corona-Ambulanz

Einer der Freiwilligen ist Heinrich Rodemerk, Student im siebten Semester. „Ich will da helfen, wo ich helfen kann und Hilfe gebraucht wird“, sagt er. „Und hier drückt der Schuh jetzt am meisten.“ Das könnte bald schon woanders sein. Rodemerk war bis Mitte März Praktikant am Münchner Tropeninstitut, als dort ebenfalls eine Corona-Ambulanz aufgebaut wurde. Die Erfahrungen, die der 24-Jährige dabei gemacht hat, sind in Leipzig ebenso gefragt: Sein Wechsel in die Corona-Ambulanz des Uniklinikums steht schon fest. „Ich freue mich darauf“, sagt der Student.

Von Mathias Wöbking