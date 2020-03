Mittweida

Neben Freiberg ist jetzt auch in Mittweida eine Corona-Ambulanz eingerichtet. Das teilt Ines Schreiber von der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH am Freitag mit. Die Testambulanz steht auf dem Gelände des Krankenhauses und arbeitet wochentags zwischen 9 und 11 Uhr. Ohne Anmeldung geht jedoch nichts. „Die Patienten werden gebeten, sich wie bisher auch bei Verdacht zunächst beim Gesundheitsamt in Mittweida telefonisch unter 03731/799 6249 zu melden. Dieses nimmt die Daten auf, stellt fest, ob die Notwendigkeit für einen Test besteht und vergibt die Termine“, heißt es in der Mitteilung zur Vorgehensweise. Tests werden zudem nur bei akuten Symptomen wie Husten, Halsschmerzen und Fieber durchgeführt.

Für Döbeln ist derzeit keine eigene Corona-Ambulanz geplant. Das bestätigte Landratsamtssprecher André Kaiser am Donnerstag.

Von ap