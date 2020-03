Nach Corona-Quarantäne: Hamsterkäufe und Drohanrufe in Jessen

Jessen/Schweinitz

Zwei Ortsteile in Sachsen-Anhalt stehen seit Donnerstagmorgen unter Quarantäne, Jessen und Schweinitz. Anfangs schien alles normal zu sein, doch die Stimmung hat sich nun gedreht, wie ein Einwohner berichtet.

Rund 8000 Menschen dürfen in dem Ort im Landkreis Wittenberg nicht mehr raus, außer auf dem schnellsten Weg in den Supermarkt oder zur Apotheke. Es sollen insgesamt 41 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sein. Anlass für die Quarantäne der beiden Orte ist ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim.

Doch nicht alles in Ordnung?

Zwei von den 8000 Bewohnern leben in einem Haus in Schweinitz. Isabel Schönefeld und Falk Müller – das Paar hat nun einmal mehr Grund zur Sorge, denn sie sind beide selbstständig und dürfen ihren Berufen nun gar nicht mehr nachgehen.

Dennoch sei für sie beide noch alles in Ordnung, allerdings scheint das nicht für alle Einwohner zu sein. Falk Müller berichtete von „ Hamsterkäufen mit bedenklichen Szenen“ und dass der Besitzer des Pflegeheimes unter Polizeischutz stehe, da er für das Einschleppen des Virus’ verantwortlich gemacht werde. Müller habe es von Nachbarn erfahren, die mit dem Besitzer befreundet sein sollen.

Auch eine Apothekerin in Jessen berichtete von vielen Kunden. Daher konnte ihre Chefin den Anruf der LVZ nicht entgegennehmen. „Hier brennt gerade die Luft“, sagte sie.

Taxi-Betrieb kann noch Personen nach Wittenberg fahren

„Ich habe Mittwochabend über das Radio erfahren, dass Donnerstagfrüh alle Zufahrten nach Jessen und Schweinitz gesperrt werden“, sagte Olaf Regent am Donnerstag, der in der Stadt an der Elster gemeinsam mit seiner Partnerin Sieglinde ein Taxi-Betrieb leitet.

Am Vormittag hat das Unternehmen trotz der Sperrung sechs Patienten zur Dialyse nach Wittenberg fahren können. „Die jüngste Verfügung beendet unsere Mobilität eigentlich vollkommen, die wirtschaftlichen Konsequenzen sind noch gar nicht absehbar“, berichtete Olaf Regent. Stadtfahrten, Beförderungen von Schülern und Touren zu Flughäfen mussten vor einiger Zeit schon eingestellt werden. Jetzt fehle die Erwerbsgrundlage.

Eigentlich ist die Lage der Stadt günstig

Jessens wichtigste Ost-West-Verbindung ist die Bundesstraße 187. Eigentlich sei die Lage der Stadt im Dreiländereck recht günstig. Man sei schnell in den nicht weit entfernten Einkaufszentren von Wittenberg, Torgau oder Brandenburg. Auch die Hundeschule Wolf im Jessener Ortsteil Gerbisbach bekommt die Auswirkungen der Verfügung zu spüren.

„Zwar liegt unser Grundstück hinter dem Sperrbezirk, doch wird es jetzt große Probleme bei Fahrten ins Stadtzentrum geben, Zugang erhält ja nur, wer in einem der gesperrten Orte wohnt“, meint Inhaber Andreas Wolf. Dem international bekannten Experten, dessen speziell ausgebildete Schäferhunde u. a. in den USA zum Einsatz kommen, macht ein unlängst verhängtes Exportverbot für seine Tiere ohnehin zu schaffen. Wolfs drei Angestellte befinden sich bereits in Kurzarbeit. Mit 300 Quadratkilometern Ausdehnung zählt Jessen von der Fläche zu den drei größten Städten Sachsen-Anhalts. Rund 7500 Menschen leben im Zentrum der Stadt, etwa weitere 7400 im ländlichen Raum.

„Alles scheint wie immer, alle sind munter“

Der 82-jährige Heinz Wagner lebt zusammen mit seiner Lebensgefährtin in Jessen. Er war bereits kurz nach dem Quarantäne-Erlass mit dem Fahrrad unterwegs im Ort. „Alles scheint wie immer, alle sind munter“, berichtete er, „man muss es eben so nehmen wie es kommt“.

So sieht es auch Falk Müller. Der 44-Jährigeauf dem Bau aktiv und konnte bis Mittwoch noch – trotz Kontaktverbot – auf seinen Baustellen weiterarbeiten. Nun darf er das nicht mehr. Seine Frau hat einen kleinen Imbiss und wird das Essen nach den Quarantänemaßnahmen nicht mehr ausliefern können. „Solange noch Geld auf dem Konto ist, mache ich mir keine Sorgen. Anders könnte es in eineinhalb Monaten aussehen“, so Müller.

Polizeihubschrauber über den Dächern von Schweinitz

Es müsse dann schnell und unkompliziert gehen, dass man an die Hilfestellung der Bundesregierung rankommt. „Gerade können wir ja alles nur übers Telefon regeln“, erklärte er.

Über den Dächern von Schweinitz kreiste am Vormittag ein Hubschrauber der Polizei, wie Müller erzählte. An den Ortseingängen und Ausgängen stehen Beamte, um zu kontrollieren, dass nur Einwohner in den Ort hineinfahren. „Ich weiß nicht, wie es jetzt für diejenigen ist, die nach Jessen müssen, um etwas einkaufen zu können“, gibt Müller zu bedenken.

Existenzielle Sorgen bleiben

Heinz Wagner erledigt seine Einkäufe selbst und fühle sich fit genug dafür. „Nein, wir kaufen jetzt nicht mehr ein als sonst“, sagte der 82-Jährige. Er und seine Lebensgefährtin haben bereits Angebote zur Unterstützung von Jüngeren erhalten. „In den Supermärkten ist alles sehr vorbildlich geregelt“, so Wagner. Jeder halte Abstand.

Der Imbiss von Isabel Schönefeld liegt nicht weit von ihrem Zuhause entfernt. Falk Müller und sie waren bereits dort, um das Essen einzufrieren und den Laden zu säubern. Sie können zwar nicht mehr einfach auf die Straße, aber raus in den Garten geht es trotzdem noch. „Eigentlich ist alles so, wie es am Tag zuvor schon war. Wir haben jetzt einfach nur Urlaub“, sagt Müller und lacht.

Dennoch bleiben da noch die existenziellen Sorgen. „Notfalls müssen wir bei Mutti und Vati anklopfen“, so Müller.

