Reaktionen zum Corona-Krisenpapier: „Wir müssen so etwas ernster nehmen“

Dass der Bund seit 2013 die Ergebnisse einer Risikoanalyse zu einer möglichen SARS-Pandemie vorliegen hat, sorgt im Landkreis Leipzig für gemischte Gefühle. Insbesondere treibt die Frage um, ob man bei der materiellen Versorgung mit medizinischen Hygieneprodukten, der Ausstattung von Klinikpersonal und -kapazitäten besser hätte vorbereitet sein können. Und: Ob die Erkenntnisse aus der Risikobewertung nicht dazu geeignet gewesen waren, die notwendigen Schutzmaßnahmen schneller und geordneter einzuleiten.

Die meisten kannten das Papier bis jetzt nicht. Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke): „Von der Analyse weiß ich nichts. Ohne Zweifel hätte man aber anders reagieren können, wenn man die Ereignisse in China richtig bewertet hätte.“ Der Chef des Kreisfeuerwehrverbandes im Kreis Leipzig, David Zühlke, sagte: „Ja, es könnten Dinge besser laufen. Aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich jetzt mit Kritik zu beschäftigen.“ Es gehe aktuell darum, die Corona-Krise zu überstehen. Die Krankenhäuser seien seiner Meinung nach gut vorbereitet, der Einzelhandel funktioniere. Das sei wesentlich. „Wir müssen jetzt alle kühlen Kopf bewahren. Es kommt auf die Vernunft jedes einzelnen an.“ Ihm sei das Papier zur Risikoanalyse nicht im Detail bekannt und er könne auch nicht sagen, ob damit die derzeitigen Probleme besser gelöst wären. Er weiß aber: Seinen Feuerwehrkameraden fehlen Mundschutz, Einweg-Handschuhe, Desinfektionsmittel, Schutzanzüge und Schuhe. Der Erkundungszug brauche dringend Spezialmasken. Diese Punkte müssten nach der Krise unbedingt diskutiert werden – damit dies beim nächsten Mal besser läuft.

CDU-Bundestagsabgeordneter verweist auf die Bibel

„Im Nachgang sind immer alle schlauer“, erwidert der CDU-Landtagsabgeordnete Georg Ludwig von Breitenbuch. „Aber Vorwürfe und Schuldzuweisungen bringen uns jetzt nichts.“ Es sollte auch bedacht werden: Wenn man ein Land auf eine Pandemie in dieser Dimension gut vorbereiten will, könnten viele andere Dinge im Vorfeld nicht realisiert werden. Von Breitenbuch zitiert die Bibel, wo es sinngemäß heißt: Beim Pflügen soll man nicht nach hinten sehen. Es gelte jetzt, gemeinsam die Krise zu bewältigen und sich mit den vielen Detailfragen zu beschäftigen, um Betroffenen zu helfen. Sicher müsse im Nachgang über einiges gesprochen werden, zum Beispiel was die Schutzkleidung betrifft. In bestimmten Bereichen habe Deutschland zuviel aus der Hand gegeben und sei zu sehr von anderen abhängig, so von Breitenbuch.

Sozialministerium: Papier ist bekannt gemacht worden

Aus dem Sächsischen Sozialministerium heißt auf Anfrage: „Das Papier war damals bekannt gemacht worden. Das Corona-Szenario darin war ein Beispiel für eine virale Pandemie. Es floss daher mit in die Aufstellung des Nationalen Pandemieplanes ein. Alle einzelnen Bereiche (auch Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte) wurden mit Veröffentlichung des nationalen Pandemieplanes aufgefordert, eigene Planungen zu erstellen. Die Errichtung eines nationalen oder Länder-Depots für Schutzausrüstungen wurde in den Jahren nach Erstellung des Nationalen Pandemieplans nicht thematisiert“, teilte Katharina Strack, Referentin im Sozialministerium, mit

Geiz-ist-geil-Mentalität schwächt das Gesundheitssystem

Für den Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, kommt es nicht überraschend, dass es eine solche Risikoanalyse gibt. „Solche Papiere sind üblich. Schließlich sind wir in regelmäßigen Abständen mit der Gefahr einer Epidemie konfrontiert“, sagt der Allgemeinmediziner aus Wurzen. Die Frage, die sich für Bodendieck hingegen aufstellt: Wie sehr beschäftigen Ärzte, Behörden und Politiker sich mit solchen Szenarien? „Ich denke, wir sollten in Zukunft achtsamer mit solchen Analysen umgehen.“ Das bedeute auch, „eine Geiz ist Geil-Mentalität im deutschen Gesundheitssystem kritisch zu hinterfragen“. Aktuell seien zu viele Versorgungsketten auf Kante genäht, so Bodendieck. „Wichtige Medikamente oder notwendige Ausrüstung, wie aktuell Atemschutzmasken, sollten Teil der Daseins-Vorsorge sein und somit ständig ausreichend verfügbar.

