Roßweins Bäder bereiten sich auf eine Zeit nach Corona vor

Roßwein

Wer dieser Tage ins Roßweiner Stadtbad möchte, muss klingeln. Oder er ist Mitarbeiter, dann kommt er auch so hinein. Allerdings ergibt es auch wenig Sinn, die städtische Badeanstalt aufsuchen zu wollen, schließlich hat sie wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen seit Ausbreitung des Coronavirus’ geschlossen. Das Bad in Roßwein ist genau genommen seit dem 16. März komplett zu. Bewegung herrscht dennoch hinter den Türen.

„Wir können nicht einfach zuschließen und gut“, sagt Badchef Jens Göhler. Weil im Bad jede Menge Technik steckt, ist bei der Schließung eine Nachbereitung erforderlich. Die insgesamt sieben Mitarbeiter haben ordentlich zu tun. Wenn keine Überstunden abgebaut werden, wird Liegengebliebenes aufgearbeitet, um bereit zu sein, falls vor dem Sommer noch mal eine Öffnung erlaubt sein sollte. Normalerweise wäre die Halle bis zum 5. Juni offen, bevor in die Freibadsaison gewechselt wird.

Wasser bleibt vorerst im Becken

Um die aktuelle Situation so gut wie möglich zu überbrücken, haben die Badmitarbeiter die zur Sommerpause sowieso erforderliche Grundreinigung vorgezogen. Bis auf das Becken wird alles gründlich gesäubert. Das Becken bleibt vorerst mit Wasser gefüllt. Weil diese Situation Kosten verursacht, sind Berechnungen angestellt worden, bei denen sich die Roßweiner auch auf Empfehlungen der Gesellschaft für Badewesen stützen. Geht man davon aus, dass die aktuelle Lage bis Ostern andauert, ist es günstiger, das Wasser stehen zu lassen und täglich umzuwälzen, als es abzulassen und bei einer eventuellen Wiederöffnung alles neu hochzufahren.

Den Kindern, die gerade dabei waren, im Roßweiner Stadtbad schwimmen zu lernen, nützt das natürlich nichts. Zehn von 15 Stunden haben die 60 Kinder in sechs Kursen absolviert. Wie es nach dem abrupten Abbruch weiter geht, kann Jens Göhler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. „Sollte sich die Lage normalisieren, werden wir Lösungen anbieten“, sagt der Badchef, der dabei bestrebt ist, allen gerecht zu werden.

Freibad wird trotzdem vorbereitet

Zu tun gibt es nicht nur in der Halle trotz fehlendem Besucherbetrieb genug. Schon seit zwei Wochen haben die Mitarbeiter begonnen, das Freibadgelände auf die bevorstehende Freibadsaison vorzubereiten. Ende kommender Woche soll der Startschuss für das Ablassen und Reinigen der Becken erfolgen. „Das Gelände ermöglicht auch sehr gut die verteilte Beschäftigung“, so Göhler, der Wert darauf legt, dass die Mitarbeiter an unterschiedlichen Plätzen arbeiten können. Ein neuer, freibadgerechter Spielplatz ist in Planung und auch wenn momentan die technische Inbetriebnahme der Freibades terminlich abgesichert ist, wagt Göhler keinen abschließenden Blick in die Zukunft. Ob und wie auch das Freibad vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise geöffnet werden kann, sei derzeit überhaupt nicht absehbar. Doch wenn es die Erlaubnis geben sollte, werden die Roßweiner vorbereitet sein.

Von Manuela Engelmann-Bunk