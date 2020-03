Markranstädt

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Schließung der Restaurants müssen die Gastronomen umdenken. Unter anderem Göpferts in Seebenisch haben deshalb auf Abhol-Service umgestellt. Jeder, der Hunger hat, ruft im Restaurant an – und kann sein Essen kurze Zeit später oder zur vereinbarten Zeit abholen. Es wurde auch überlegt, einen Lieferdienst einzurichten, die Idee allerdings wieder verworfen.

„Wir mussten uns ja etwas einfallen lassen“

Auf dem Freisitz sitzt trotz des schönen Wetters niemand, auch das Restaurant ist leer. Dennoch läuft der Herd bei Göpferts auf Hochtouren. Küchenchef Nick Göpfert hat die Lage voll im Griff, arbeitet nach und nach die Bestellungen ab. „Wir mussten uns ja etwas einfallen lassen“, sagt er. So sei der Abholdienst entstanden. Donnerstags bis montags können Hungrige von 12 bis 20 Uhr bestellen. Genutzt werde es rege, besonders in der Mittags- und Abendzeit. „Länger als bis 20 Uhr dürfen wir nicht“, sagt Mathias Göpfert. „Das Ordnungsamt kontrolliert das auch streng.“

Die Essenswünsche nehmen die Gastronomen telefonisch entgegen (034205 58830). „Die Anzahl der Bestellungen variiert von Tag zu Tag“, erzählt Mathias Göpfert. „Am Wochenende sind es natürlich mehr als in der Woche.“ Sülze vom Wildschwein und Eisbein, Matjesfilets, Burger oder Entenbraten – die Karte fällt zwar kleiner aus als sonst, dennoch ist für jeden was dabei. Demnächst soll auch Spargel auf die Karte kommen, vorausgesetzt, es gibt welchen. „Wir wollen uns trotz der Umstände ein bisschen nach der jeweiligen Saison richten.“

„Für uns ist der Abholdienst totales Neuland“

Erfahrungen in dem, was sie jetzt machen, hatten die Brüder vorher nicht. „Für uns ist der Abholdienst totales Neuland“, erklären die beiden. „Sonst ist hier Leben auf dem Freisitz oder im Restaurant.“ Um den Betrieb am Laufen zu halten, mussten die Unternehmer neue Wege gehen. „Ansonsten hätten wir gar keine Einnahmen gehabt“, so Mathias Göpfert. Dennoch hofft er darauf, dass die Zeiten bald wieder besser werden, die Leute wieder gemütlich in seinem Restaurant sitzen können. „Ob es dann allerdings gleich wieder so wird, wie vorher, da bin ich mir nicht sicher.“

Von Linda Polenz