Wenn gar niemand mehr da ist: Thomas Glavinics „Die Arbeit der Nacht“

Thomas Glavinics „Die Arbeit der Nacht“ hilft vielleicht nicht unbedingt, Ablenkung von den Corona-Sorgen zu finden. Aber in Zeiten des Kontaktverbots drängen sich existenzielle Gedanken ja sowieso auf. Und dafür bietet dieser verstörende Roman des Österreichers von 2006 einige existenzialistische Anregungen.

Der Mittdreißiger Jonas ist plötzlich allein. Er wacht morgens auf, aber keine Zeitung liegt vor der Tür, im Fernseher flimmert nur ein Störbild, seine Freundin Marie reagiert nicht auf Kurznachrichten. Jonas verlässt die Wohnung, doch auch draußen: keine Menschenseele.

Philosophisches Drama

Das mutet wie die Ausgangslage für ein Science-Fiction-Abenteuer an. Aber wo die anderen Erdbewohner sind, welche Katastrophe zur Entvölkerung geführt hat und warum ausgerechnet Jonas offenbar verschont blieb – die naheliegenden Fragen beantwortet Glavinic sehr zum Leidwesen seiner Figur in dem Buch nicht. Vielmehr entwirft der Autor ein philosophisches Drama.

Der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic, Jahrgang 1972 – hier in der LVZ-Autorenarena bei der Buchmesse 2016. Quelle: André Kempner

Wie soll man sich seiner selbst vergewissern ohne irgendeinen anderen zur Bestätigung? Welchen Sinn ergibt das eigene Handeln, wenn kein Gegenüber Notiz davon nimmt? Was unterscheidet Gut von Böse, jenseits aller Gesellschaft? Was macht den Menschen eigentlich aus?

Jonas sucht die verlassenen Orte seiner Kindheit und Jugend auf und wundert sich, was dieser 6- oder 18-jährige Junge, diese ihm fremde Person, überhaupt mit seiner jetzigen Persönlichkeit gemein hat. An einer Hand zählt er die Momente auf, die wenigen Entscheidungen, die sein Leben in eine Richtung gelenkt haben.

Was noch wichtiger als Rausgehen ist

Das Buch während einer Pandemie zu lesen, wo das Leben draußen tatsächlich – so weit wie möglich – ohne die Anwesenheit von Menschen auskommt, gruselt so sehr, dass es nicht uneingeschränkt zu empfehlen ist. Dennoch führt die Lektüre eindrucksvoll vor Augen, was vielleicht noch wichtiger ist, als jederzeit unter Leute gehen zu können: dass es diese Leute überhaupt gibt!

Thomas Glavinic: Die Arbeit der Nacht. Roman, 400 Seiten. Gebunden bei Hanser fü Quelle: dtv

Von Mathias Wöbking