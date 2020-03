Zschadraßer Arzt Stefan Brunnhuber sieht Corona-Krise auch als Chance

Colditz/Zschadraß

Kairos ist der jüngste Sohn von Zeus. Die griechische Sagenwelt beschreibt den Gott des rechten Augenblicks als Jüngling mit Flügeln an den Füßen – als einen Wirbelwind, stets auf Zehenspitzen umher huschend. Ist er da, ist er auch schon wieder weg. Wer den günstigen Moment nicht verpassen möchte, muss schnell zugreifen. Nur so ist es möglich, die markante Locke über Kairos’ Stirn zu erwischen. Wer zu spät kommt, rutscht an dessen sonst kahlen Schädel ab – den bestraft frei nach Gorbatschow das Leben.

Die Gelegenheit beim Schopfe packen! Das geflügelte Wort gehe direkt auf Kairos zurück, sagt Stefan Brunnhuber. Der erste Sachse im Club of Rome bemühe in diesen dramatischen Zeiten nicht umsonst die griechische Sagenwelt. Denn trotz und gerade wegen der verheerenden Corona-Pandemie sei der Moment günstig wie nie, darüber nachzudenken, ob wir weiter so wie bisher machen können oder ob es nicht neuer Spielregeln für das gesellschaftliche Miteinander bedürfe.

Mut zu Querdenken und Alternativen

Seiner Meinung nach gehe es nun nicht darum, die Wirtschaft schnellstens wieder anzuwerfen, „hoch zu fahren“, wie von den ersten Politikern bereits gefordert. „Halt, Halt!“, ruft Brunnhuber. Wann, wenn nicht jetzt sei es an der Zeit, bisher nicht für möglich gehaltene Fragestellungen zu formulieren: „Lasst uns in dieser für viele verordneten Klosterzeit den Mut haben, quer zu denken, nach Alternativen zu suchen: Medizin, Finanzökonomie, Wirtschaft, Erziehung, Bildung, Umwelt – nichts ist in Stein gemeißelt.“

Brunnhuber ist seit über zehn Jahren Ärztlicher Direktor und Chefarzt für Psychiatrie, Psychosomatik und Naturheilkunde an den Diakonie Kliniken Zschadraß. Die von ihm dort eingeführte Verbindung von Schulmedizin und Naturheilverfahren in der Behandlung von Nervenkranken gilt als zukunftsweisend. Seine mitunter unorthodoxen Methoden mitten in der sächsischen Provinz haben sich national wie international herum gesprochen.

Weltweit gefragter Gesprächspartner

Es ist der Blick über den Tellerrand, durch den der Club of Rome auf Brunnhuber aufmerksam wurde. Wissenschaft ist für den 57-Jährigen kein Silo, vielmehr ein System. Brunnhuber, der für Weltbank, Uno und nicht staatliche Organisationen gearbeitet hat, gilt weltweit als gefragter Gesprächspartner. „Readiness for change – wir erleben zurzeit eine weit verbreitete Bereitschaft zur Verhaltensänderung. Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern unter den meisten der 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt.“

Die Krise als Chance. „Ich glaube, nach Corona wird sich vieles ändern, damit manches so bleibt“, sagt Brunnhuber. Vor allem auch deshalb, weil sogenannte asymmetrische Schocks in einer komplett vernetzten Welt auch künftig sehr wahrscheinlich seien: Artensterben, globale Erwärmung, Finanzkrisen, Migration, Pandemie. „Wir sind überzeugt davon, alles richtig zu machen, und doch erwischt uns ein schwer vorhersehbares Ereignis auf dem falschen Fuß.“

Effizienz und Resilienz im Ungleichgewicht

Das winzige Virus bringe höchst entwickelte Industriestaaten in Turbulenzen. Brunnhuber führt dies auf die fehlende Balance zwischen Effizienz und Resilienz zurück. „Unsere gesamte Art zu wirtschaften ist auf Kostenoptimierung getrimmt. Folglich schlägt die Waage auch zugunsten höchster Produktivität aus. Darunter leidet aber die stabilisierende Resilienz, also unsere Widerstandsfähigkeit, mit Krisen fertig zu werden.“ Nun gelte es, den jahrelang auf die Spitze getriebenen Sparzwang zu hinterfragen.

Sollte das für den europäischen Markt bestimmte Penicillin auch künftig vor allem aus Asien kommen? Brunnhuber vergleicht die Sinnhaftigkeit der Auslagerung lebenswichtiger Produktionen mit Monokulturen in der Forstwirtschaft. „Sicher, lauter Fichten würden sich rechnen. Aber wehe, es kommt ein Schädling. Dann ist der ganze Wald tot.“ Nicht alle Eier in einen Korb, habe seine Großmutter immer gesagt. Das ungebremste Schneller, Höher, Weiter gehöre auf den Prüfstand. Jeder solle sich zu Wort melden. Es gehe um die Bereitschaft zum Wechsel in einen anderen Aggregatzustand unseres Zusammenlebens.

Plädoyer für Regionalität und Nachhaltigkeit

Sollte der Amazonas in Südamerika weiter niedergebrannt werden, um Soja anzubauen, mit dem wir unsere Schweine mästen? „Damit nicht genug: Wir verseuchen unser Grundwasser mit Nitrat und exportieren die Schweinebäuche nach China. Obendrein droht unseren Bauern eine Strafzahlung bei der EU.“ Wolle man wirklich so weiter machen? Oder wäre eine saisonal-regionale Landwirtschaft nicht nachhaltiger, fragt Brunnhuber: „Stichwort Organic Farming.“ Es gebe viele weitere Beispiele.

Wir könnten uns glücklich schätzen, in der jetzigen Situation in Deutschland zu leben, sagt der Mediziner. Wir hätten eines der weltweit besten öffentlichen Gesundheitssysteme – verbunden mit sozialer Sicherheit. „Unsere Tradition, Regeln aufzustellen und sie kollektiv zu befolgen, verbunden mit unseren Stärken in der Logistik und der frühzeitigen Testung lassen mich hoffen, dass wir die Corona-Krise besser meistern als andere.“

Solidarität statt nationaler Egoismen

Brunnhuber begrüßt, dass Deutschland trotz eigener hoher Fallzahlen den europäischen Geist nie vermissen lasse. Die Hilfe für Italien und Frankreich sei beispielgebend: „Der Globalisierung von Waren, Kapital und Dienstleistungen folgt nun die Globalisierung 4.0 – die der Werte.“ Brunnhuber erinnert an Kairos, den Gott des richtigen Augenblicks. „Packen wir die Gelegenheit beim Schopfe. Setzen wir nationalen Egoismen solche Werte wie Solidarität, Vertrauen, Langfristigkeit und Empathie entgegen.“

