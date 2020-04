Abgründe einer speziellen Welt – der Thriller „Abgeschnitten“ des Duos Fitzek/Tsokos

Leipzig

Was braucht es in diesen Corona-Tagen, die uns unfreiwillig zu Stubenhockern machen? Ablenkung. Etwa mit der richtigen Lektüre. „Abgeschnitten“ – ein Thriller von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos – erweist sich als das passende Buch. Denn das Gemeinschaftswerk des beliebten Krimi-Autors Fitzek und des anerkannten Professors für Rechtsmedizin Tsokos ist mehr als spannend. Man will es einfach nicht aus der Hand legen. Unabhängig von der Nachrichtenlage ...

Die Handlung entführt in die spezielle Welt des Rechtsmediziners Paul Herzfeld, der im Kopf einer monströs zugerichteten Leiche die Telefonnummer seiner Tochter Hannah findet. Sie wurde offenbar verschleppt – ein perfider Wettlauf mit der Zeit beginnt. Zumal Hannah an Asthma leidet ... Herzfeld möchte seine Tochter retten – um jeden Preis.

Brille im Brustkorb

Da kommt der ungelenke Praktikant Ingolf von Appen, Sohn des Innensenators, ungelegen. Zumal er es schafft, bei einer Obduktion seine Brille im Brustkorb der Leiche zu versenken. Ein Start, der nach einer entsprechenden Reaktion verlangt. Und so schickt ihn der Professor nach einem Kardioversionsgerät – ein Gerät zur Wiederbelebung.

Eine weitere Leiche – mit chiffrierten Hinweisen präpariert – führt nach Helgoland. Doch die Insel ist durch einen Orkan nicht mehr erreichbar. Kaum einer dort. Und so kann nur Comiczeichnerin Linda helfen, die in der Abgeschiedenheit eigentlich Schutz sucht vor ihrem gewalttätigen Ex-Freund, der sich als Stalker entpuppte.

Obduktion per Telefon

Sie hat den Toten am Strand gefunden. Und soll sich nun, obwohl sie noch nie ein Skalpell berührt, geschweige denn eine Leiche vor sich gehabt hat, an dem Toten vergreifen. Im verwaisten Sektionssaal des Krankenhauses wächst die junge Frau – mit telefonischen Anweisungen des Professors – über sich und Ekel-Grenzen hinaus. Der typische Leichengeruch ist noch ihr geringstes Problem.

Derweil muss auf dem Weg auf die Insel ein Porsche dran glauben und dessen Fahrer, der Praktikant, vor dem Ertrinken im Eis gerettet werden. Und ein ehemaliger Kollege von Herzfeld hat auch noch eine Rechnung offen ... Rund 400 Seiten lesen sich binnen weniger Stunden. Und wem das zu umständlich ist, das 2012 bei Knaur erschienene Buch wurde verfilmt. Ein Streifen mit Starbesetzung: Moritz Bleibtreu, Jasna Fritzi Bauer und Lars Eidinger in den Hauptrollen.

Sebastian Fitzek, Michael Tsokos: Abgeschnitten. Thriller. Knaur Taschenbuch; 416 Seiten, 9,99 Euro

Von Saskia Grätz