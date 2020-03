Amüsante Einblicke in ein wildes und schillerndes Leben

Leipzig

Mit seinen Fehltritten und Schwächen geht Elton John, der von jeher ein Freund deutlicher Worte ist, sehr offen um. Sein Leben ist spätestens seit dem Film „Rocketman“ bekannt(er) geworden. Doch in der Autobiografie „Ich, Elton John“ finden sich noch unzählige weitere Details und Anekdoten - etwa über diverse Promi-Kollegen sowie das britische Königshaus.

1947 ist er als Reginald Dwight in London zur Welt gekommen. Bis er mit „Reggie“ im Reinen ist, durchlebt Elton John ein außergewöhnliches Leben voller Höhen und Tiefen vom Durchschnittstypen bis zum schillernden Superstar. Gerade mal 23 Jahre alt, begeistert er in quietschgelber Latzhose sein Publikum in den USA - und startet durch in eine außergewöhnliche Karriere. Es ist ein ausschweifendes Leben voller Erfolge, Drogen, Alkohol und Exzesse. Er schreibt selbstkritisch und selbstironisch über seinen Entzug und den Aufbau seiner Aids-Stiftung. Er erzählt, wie er im Kanadier David Furnish die wahre Liebe fand und wie sich mit dem Wunsch, Vater zu werden und Kinder zu adoptieren, sein Leben völlig veränderte. Besonders unterhaltsam ist Elton John die Schilderung seiner Freundschaft mit John Lennon gelungen.

Die intime Lesereise rund um eine lebende Legende ist sehr vergnüglich. Ich gebe zu, gern Biografien von außergewöhnlichen Menschen zu lesen. Doch diese geht weit über das hinaus, was diverse Promis so von sich preisgeben. Was der Weltstar gemeinsam mit seinem Ghostwirter Alexis Petridis vom „ Guardian“ aufschreibt, ist nachdenklich, oft wirklich witzig, aber nicht oberflächlich.

Wer kann sich schon vorstellen, dass der Star nach einer OP auch mit Windel auftritt und sich im Rausch des Applauses erleichtert? Für ihn selbst, der nun in ruhigeren Gewässern lebt und sich nach und nach von der Live-Bühne zurückzieht, ist das Buch eine Selbstbefreiung. Für den Leser vergnüglich.

Cover der Biographie: "Ich, Elton John" Quelle: privat

„Ich Elton John, die Autobiographie“, Heyne, 26 Euro

Von Mathias Orbeck