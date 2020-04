Eingeschneit im Berghotel: Arno Strobels Psychothriller „Offline“

Leipzig

Elf Leute, die eine ganz besondere Auszeit gebucht haben: Fünf Tage ohne Handy in einem noch nicht eröffneten Berghotel auf dem Watzmann. Offline. Digital Detox für Geschäftsleute, die ansonsten rund um die Uhr erreichbar sind. Nur, kaum in den Bergen angekommen, wird das Hotel für die Gruppe zum Gefängnis – es schneit ununterbrochen, bald sind die Ausgänge von Schneemassen blockiert.

Niemand kann entkommen

Jennifer König ist eine der Teilnehmerinnen. Ihr erscheint es verlockend, mal völlig raus zu sein, aus der digitalen Welt – deshalb meldet sie sich auf einen Flyer mit dem Reiseangebot. Schon bei der Ankunft aller Teilnehmer am vereinbarten Treffpunkt wird klar: Die Gruppe könnte heterogener nicht sein. Und dann verschwindet in der ersten Nacht einer der Teilnehmer spurlos. Nach einer aufwändig organisierten Suche im riesigen Hotel wird er zwar gefunden, ist aber mehr tot als lebendig, schwer misshandelt und seiner Sinne beraubt. Die geplante Erlebnisreise wird für die Abenteurer zum Horrortrip. In der zweiten Nacht verschwindet wieder eine Teilnehmerin. Jeder kann der nächste sein. Und niemand kann dem Wahnsinn entkommen. Denn: Im Hotel ist man offline. Hilfe rufen: unmöglich.

Keiner traut mehr dem anderen

Doch nicht nur das Verschwinden der Teilnehmer wird zum Problem. Auch die Gruppendynamik gerät mehr und mehr außer Kontrolle. Keiner traut mehr dem anderen. Denn klar ist: Einer der Teilnehmer muss der Täter sein, von außerhalb kommt niemand ins Hotel. Einzig zwei Bauarbeiter, die Restarbeiten erledigen und mit den Offlinern vom Schnee eingesperrt werden, kommen noch in Frage. Und schnell fällt der Verdacht auf einen der beiden.

Psychothriller-Fans werden das Buch verschlingen

In „Offline“ spielt Arno Strobel mit den Emotionen seiner Leser. Wer Angst hat, eingesperrt zu sein, sollte das Buch vielleicht nicht lesen. All jene, die Psychothriller mögen, werden es verschlingen. Strobel spielt auch mit den Vorurteilen, vor denen man sogar als Leser nicht gefeit ist. Und auch das Ende birgt einige Überraschungen.

Arno Strobel: Offline. Psychothriller. S. Fischer; 365 Seiten, 14,99 Euro

Von Linda Polenz