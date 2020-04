Mit Friedrich Nietzsche am Vierwaldstättersee

Leipzig

Wer keinen Gott zu schaffen vermag, er sollte sich begnügen mit einem Über-Menschen: Nahe Leipzig, im beschaulichen Röcken, ist jener Mann geboren, der den Takt vorgeben muss in Uli Paulus‘ Buch „Aller Tod will Ewigkeit“.

Ein Thriller. Ein Stoff, der fernab der Leipziger Tieflandsbucht wurzelt, in der eidgenössischen Schweiz, in Italien, aber auch in urdeutschen Landen. Der es geradezu darauf anlegt, hinweg über die Tiefen und Untiefen dieses 20. Jahrhundert zu umspannen - das reich ist an Katastrophen und Einsicht arm. Eine Melange, die hinüber drängt in das 21., das längst im Griff hat.

„Aufwärts geht unser Weg von der Art zur Über-Art“, notierte Friedrich Nietzsche - und Paulus setzt die Sentenz vor das fünfte Kapitel, da großer Gestus in Klarheit gerinnt, in ein Erkennen, das frei von Pathos nicht ist, also nicht frei.

Was das Menschliche ausmacht

Das Tableau der Figuren, die der 1974 in Heidenheim geborene Autor in seinem zweiten Roman entwirft, greift weit. Als Jacob Lindemann, der prachtvolle Großvater, 1985 einen skurrilen, einsamen Tod stirbt, deutet sich an: Die Preisgabe von Menschlichkeit reicht über Generationen.

Geschichte geht über Generationen hinweg. Die Verheerungen sind angelegt. Geradezu demonstrativ erscheinen die Morde, drei an der Zahl, die in den Mittelpunkt rücken. Die in Gegenwärtigem gründen und die einer tiefen, so abstrusen wie bestechenden Logik folgen. Da sind der jüdische Zyniker des entfesselten Kapitals, der Fleisch-Mogul, der Pionier künstlicher Intelligenz - hingerichtet allesamt auf eine schlächterische Art.

Der Kreis schließt sich um das Z

Die Versalie Z im Kreis soll die Botschaft transportieren. Nicht Anarchie. Parole Zarathustra? Darauf lässt sich kommen. Der Autor, der Philosophie studierte, führt Nietzsche immer neu als Stichwortgeber ein, führt bis zum antisemitischen „Mythus des 20. Jahrhunderts“ des NS-Parteiideologen Alfred Rosenbergs - und tatsächlich, das Geschehen fächert sich auf, legt die Adern, das Vielschichtige frei.

Geräuschvolles Finale in Venedig

Die Story droht vor dieser Kulisse fast zu verblassen. Die des Kriminalisten Simon, der in Sabina Lindemann, Sexualtherapeutin und (in Paulus' Roman eins „Schattengott“) gebrannte Ermittlerin, eine Partnerin in mehrfacher Hinsicht entdeckt, aber auch eine familiär Verstrickte. Dabei trägt auch Simon eine Bürde, schreibt Tagebuch an seine Frau Daniela keineswegs aus Sentimentalität heraus. Ein Künstlerkollektiv, gedungen, um zur Biennale in Venedig den Deutschen Pavillon zu bespielen, sorgt für ein geräuschvolles Finale.

Paulus, mit den Graubündner Bergen vertraut, legte bereits mit seinem Erstling die Messlatte hoch: Er braucht die große Bühne. Das Umspannende. Wobei das Klappentext-Credo seines zweiten Thrillers, das da „ Morden für die Menschheit“ lautet, eher dem Verlag als dem Autor zuzurechnen ist.

Uli Paulus: Aller Tod will Ewigkeit. Grafit im Emons Verlag; 284 Seiten. 12 Euro

Von Ekkehard Schulreich