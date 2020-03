Witzig, weise, welthaltig: James Gordon Farrells „Troubles“ und der Rest seiner Empire-Trilogie

Leipzig

James Gordon Farrell, 1935 in Liverpool geboren, wurde nur 44 Jahre alt – beim Angeln fiel er ins Meer. Und weil die Spätfolgen einer Kinderlähmung seine Bewegungsfähigkeit einschränkten, konnte er sich nicht mehr ans Land retten. Als dies am 11. August 1979 auf Cork Island geschah, war der Autor bereits seit einigen Jahren von englischen Buchmachern als heißer Favorit für den Literaturnobelpreis gehandelt worden.

James Gordon Farrell:Troubles. Aus dem Englischen von Manfred Allié, Matthes & Seitz, 540 Seiten, 12 Euro (Taschenbuch), 19,99 (Ebook Epub) Quelle: kfm

Er hätte ihn verdient. Vor allem für seine Empire-Trilogie, die erst vor wenigen Jahren auf Deutsch erschien – und nun nach und nach auch als Taschenbuch nachgeschoben wird. Als E-Book ist der Dreiteiler selbstredend auch zu haben.

Sitten-Triptychon

Den Taschenbuch-Anfang macht das historische Zentrum des Sitten-Triptychons: „Troubles“, wofür Farrell posthum den Booker-Preis erhielt. Er schrieb es 1970, und das Sittenbild aus dem Irland der Zwischenkriegszeit ist ein großer Wurf. Nicht weniger groß als „Die Belagerung von Krishnapur“ (1973), das Mitte des 19 Jahrhunderts in Indien spielt, und „ Singapur im Würgegriff“ (1973), worin es um den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in der Englischen Kronkolonie geht.

Immer größeres Suchtpotenzial

Ganz Unabhängig von der historischen Reihenfolge: Wer eines dieser dickleibigen Bücher gelesen hat, der wird die anderen beiden auch verschlingen. Denn die Eleganz, die feine Ironie, der Sinn fürs Absurde, der dennoch jedem Protagonisten die Würde belässt, sie sorgen dafür, dass diese lebensprallen Sittengemälde beim Wenden der Seiten ein immer größeres Suchtpotenzial entwickeln.

Immerfort bergab

Dabei geht es in allen drei Teilen immerfort bergab mit dem Empire: In Krishnapur überlebt nur ein kleiner Teil der englischen Oberschicht, die von indischen Einheimischen belagert wird. In Singapur rücken die Japaner den sich bis zuletzt überlegen fühlenden Briten gnadenlos auf die Pelle. Und in „Troubles“ erlebt der traumatisiert aus dem Krieg zurückgekehrte Major Brendan Archer 1919, wie das marode Luxushotel seines potenziellen Schwiegervaters im Strudel des irischen Aufstandes stilvoll, aber unaufhaltsam in den Abgrund rutscht. Wie das britische Weltreich, das sich bis zuletzt für ewig unverwundbar hielt.

Von Peter Korfmacher