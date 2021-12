Leipzig

Das Coronavirus breitet sich auch an Leipzigs Schulen aus. Zahlreiche Einrichtungen mussten bereits ganz oder teilweise geschlossen werden. Mit Stand Anfang der Woche waren nach Angaben der Stadt 121 Schulen von Corona-Fällen betroffen. Rund 700 Kinder sowie 53 Lehrkräfte sind demnach infiziert. Von den in der vergangenen Woche sachsenweit registrierten mehr als 60.000 Neuinfektionen betrafen laut Robert Koch-Institut etwa ein Viertel Mädchen und Jungen bis 19 Jahre – das waren rund 15.000 Fälle. Sachsenweit ist derzeit rund 400 Einrichtungen der Präsenzunterricht ausgesetzt.

In Leipzig sind aktuell 4 Schulen vollständig und 21 Schulen teilweise geschlossen. Das sächsische Kultusministerium ordnet die Schließungen jeweils per Allgemeinverfügungen an. Diese können auch verlängert werden. LVZ.de gibt hier einen aktuellen Überblick welche Schulen von Schließungen betroffen sind (Stand 1.12.2021).

Diese Schulen in Leipzig sind vollständig geschlossen

90. Schule (Grundschule): Geschlossen vom 26.11. bis 3.12.2021.

Erich-Zeigner-Schule (Grundschule): Geschlossen vom 25.11. bis 3.12.2021.

Schule am Grünen Gleis (Grundschule): Geschlossen vom 27.11. bis 10.12.2021.

Theodor-Körner-Schule (Grundschule): Geschlossen vom 26.11. bis 9.12.2021.

Diese Schulen in Leipzig sind teilweise geschlossen

8. Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 25.11. bis 03.12.2021.

78. Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 1.12. bis 10.12.2021.

Adolph-Diesterweg-Schule (Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen): Teilweise geschlossen vom 26.11.2021 bis 10.12.2021.

AHF Grundschule Leipzig: Teilweise geschlossen vom 30.11. bis 3.12.2021.

August-Hermann-Francke-Grundschule: Teilweise geschlossen 01.12.2021 bis 08.12.2021

Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sprache „Käthe Kollwitz“ in Leipzig: Teilweise geschlossen vom 1.12. bis 10.12.2021.

Förderzentrum Samuel Heinicke: Teilweise geschlossen vom 26.11. bis 3.12.2021.

Friedrich-Fröbel-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 1.12. bis 3.12.2021.

Gymnasium Engelsdorf: Teilweise geschlossen vom 29.11. bis 7.12.2021.

Humboldt-Schule (Gymnasium): Teilweise geschlossen vom 30.11. bis 6.12.2021.

Heinrich-Mann-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 02.12.2021 bis 10.12.2021

Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule (Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen): Teilweise geschlossen vom 29.11. bis 6.12.2021.

Leibnizschule (Gymnasium): Teilweise geschlossen vom 26.11. bis 8.12.2021.

Lindenhofschule (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung): Teilweise geschlossen vom 02.12.2021 bis 07.12.2021

Schule am Rabet: Teilweise geschlossen vom 30.11. bis 7.12.2021.

Schule Grünau (Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen): Teilweise geschlossen vom 29.11. bis 10.12.2021.

Schule Ratzelstraße (Oberschule): Teilweise geschlossen vom 30.11. bis 6.12.2021.

Schule Thonberg (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung): Teilweise geschlossen vom 30.11. bis 10.12.2021.

Schule Wiederitzsch (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 1.12. bis 10.12.2021.

Wilhelm-Busch-Schule (Grundschule): Teilweise geschlossen vom 27.11. bis 3.12.2021.

Schulen in Leipzig mit eingeschränktem Regelbetrieb

Lessingschule (Grundschule): Eingeschränkter Regelbetrieb vom 19.11. bis 3.12.2021.

Von nöß