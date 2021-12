Leipzig

Weil die Kultur in Sachsen wieder in der verordneten Corona-Agonie verharrt, wurden die drei Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium mit dem Thomanerchor und dem Gewandhausorchester unter der Leitung des Thomaskantors Andreas Reize in der Thomaskirche abgesagt.

Immerhin wollten Mitteldeutscher Rundfunk und Arte eine Radio- und Fernsehaufzeichnung produzieren, die am 24. Dezember ausgestrahlt werden sollte. Nun ist auch die vom Tisch: „Aufgrund von Corona-Infektionen innerhalb des Chores muss der Chorbetrieb in Absprache mit dem Gesundheitsamt Leipzig ausgesetzt werden, sodass für den Thomanerchor eine Teilnahme nicht möglich ist“, teilte das veranstaltende Gewandhausorchester mit.

Der Betrieb in der Thomasschule und im Alumnat läuft nach inoffiziellen Angaben des Thomanerchores weiter.

Von kfm