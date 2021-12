Leipzig

Die Warteschlangen für Impfwillige werden auch dank des neu eingerichteten Portals im Netz kürzer, die Stimmung verbessert sich, die Zahlen könnten allerdings vor allem bei einer Gruppe besser sein – so lässt sich die Situation für Impfwillige und Impfende in Sachsen zusammenfassen.

Eindrücke am Montagnachmittag an mehreren Impf-Orten sprechen von Entzerrung und Frustabbau: In der untersten Ebene des Hauptbahnhofs warten rund 30 Menschen auf die Spritze, zehn sind es vor dem Stadtbüro, eine Handvoll in den Höfen am Brühl. Bevor Sachsens Impfzentren und das Impfportal wieder präsent waren, standen sich an allen Impfstationen die Menschen stundenlang die Beine in den Bauch, der Unmut war groß.

„Stimmung ist entspannter“

In der Arena, als Impfzentrum vergangene Woche kurzfristig eröffnet, wartet am Montagnachmittag niemand draußen: Die rund zehn Personen sitzen im Innenraum auf Stühlen. Auch im Erich-Zeigner-Haus, immer montags für Impfungen offen, hat sich das Bild stark verändert. „In Spitzenzeiten standen lange vor dem Aufschließen mindestens 130 Leute vor dem Eingang“, berichtet Geschäftsführer Henry Lewkowitz. Diesmal bestand die Schlange am Vormittag aus rund 30 Personen. „In der Folge ist die Stimmung deutlich entspannter, sowohl bei Ärzten als auch medizinischen Hilfskräften und den Wartenden.“

Dass sich die Lage verbessert, kann Kai Kranich vom DRK Sachsen bestätigen. Das gilt auch für das Start am Freitag überrannte und überlastete Impf-Portal. „Es spielt sich ein“, sagt der Sprecher. Zuletzt gab es täglich gut 9000 Impfungen durch mobile Teams und Impfpunkte, eine Verdreifachung im Vergleich zum Oktober. Den größten Anteil machen die etwa 2500 impfenden Arztpraxen mit der drei- bis vierfachen Kapazität der Impfteams aus.

Zahlen des DRK Sachsen: Insgesamt sind die Impfungen angestiegen, die Erstimpfungen jedoch gesunken. Quelle: DRK Sachsen

Zu ungebremstem Optimismus beim Impffortschritt sieht Kranich noch keinen Grund. „Das sind Momentaufnahmen, jede Woche kann anders aussehen. Und es bleibt eine Herausforderung für uns, die Balance zwischen Angebot und Nachfrage hinzubekommen.“ In der vorvergangenen Woche standen rund 40.000 Impfungen bei mobilen Teams und staatlichen Impfstellen zu Buche, in der abgelaufenen waren es noch einmal 10.000 mehr. „Wir konnten den Anstieg halten“, stellt Kranich fest.

Zahl der Erstimpfungen nahm ab

Seine Zuversicht muss der DRK-Sprecher vor allem aus einem Grund dosieren: Die zunächst stark angezogenen Erstimpfungen gingen von 10.908 auf 9710 zurück – ein Abwärtstrend um 1198. Doch das DRK baut darauf, auch bei dieser Zielgruppe noch viele bisher Zurückhaltende erreichen zu können, wie auch insgesamt weiterer Aufwuchs geplant ist. „Wir arbeiten daran, die Zielvorgabe von 20.000 täglichen Impfungen zu erreichen.“

Von Mark Daniel