Aus Corona-Ermüdung ist vielfach Corona-Wut geworden. Es wirkt zuweilen so, als stünden sich zwei Parteien vor Gericht unversöhnlich gegenüber – und so wird dieser Winter vor allem eine gesellschaftliche Herausforderung. Ein Problem dieser Pandemie in Deutschland ist dabei auch, dass sich zu viele Narzissten und Besserwisser einmischen, ohne substanziell etwas zu den Lösungen beizutragen. Meint LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.