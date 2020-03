Nordsachsen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen hat eine Telefon-Hotline für Personen geschaltet, die den begründeten Verdacht haben, vom Corona-Virus betroffen zu sein. Ab sofort seien unter den Rufnummern 03421 7585555 und 03421 7585556 Mitarbeiter des Amtes täglich zunächst von 8 bis 16 Uhr erreichbar, auch am Wochenende. Noch gebe es im Landkreis Nordsachsen keinen Corona-Fall. Man handele vorsorglich, um so dringende Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Corona-Virus schnell identifizieren zu können, teilte das Landratsamt mit.

Hotline-Regeln

Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises werden dringend gebeten, die Hotline ausschließlich für begründete Verdachtsfälle zu nutzen. Diese liegen nur dann vor, wenn jemand Kontakt mit einer nachweislich an Corona erkrankten Personen oder Kontakt zu einem dringenden Corona-Verdachtsfall hatte (Person, bei der ein Corona-Test durchgeführt wurde) oder sich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten hat und dort Kontakt zu Erkrankten hatte beziehungsweise in einer medizinischen Einrichtungen war.

Verweis auf Experten

Für alle sonstigen Fragen zum Corona-Virus bittet das nordsächsische Gesundheitsamt, sich vorzugsweise auf den Webseiten des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und des Robert-Koch-Institutes zu informieren. Dort sei unter www.sms.sachsen.de und www.rki.de rund um die Uhr gesichertes Expertenwissen aus erster Hand abrufbar.

Von lvz