Coronavirus – das ist die Lage in Leipzig am Montag

Leipzig

In Leipzig sind zurzeit 165 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Das teilte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Montag nach der täglichen Sitzung des Krisenstabs im Neuen Rathaus mit. Samstag Abend waren noch 154 Menschen infiziert. In angeordneter Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz befinden sich derzeit 835 Personen (Samstag Abend: 800). Das Rathaus weist darauf hin, dass aus dem nur leichten Anstieg kein beruhigender Trend abzuleiten sei. „Es fehlen immer noch Testergebnisse vom Wochenende“, sagte Sprecher Hasberg.

Elf Corona-Patienten am St. Georg – drei davon in kritischem Zustand

Auf der Infektionsstation im Klinikum St. Georg werden aktuell elf Corona-Patienten stationär betreut – am Vortag waren es neun. Nachdem es am Sonntag noch einen „kritisch Kranken“ Patienten gegeben hatte, sind es jetzt drei. Einer davon wird künstlich beatmet. Ein weiterer Patient in kritischem Zustand wird weiterhin am Helios-Klinikum Schkeuditz intensivmedizinisch betreut ( Landkreis Nordsachsen). Unter den Infizierten im Bereich der Stadt Leipzig befinden sich zwei Jugendliche; sie sind aber nicht im Krankenhaus, sondern in häuslicher Quarantäne. „Es werden also sehr wohl auch Kinder und Jugendliche infiziert und zeigen Symptome“, sagte Hasberg. „Im Durchschnitt werden die Patienten aber älter, im Trend werden die Krankheitsverläufe schwerer.“

Wie hält man in der Straßenbahn 1,50 Meter Abstand?

Das Hauptaugenmerk des Krisenstabs liegt derzeit auf Pflegeheimen und öffentlichem Nahverkehr. „Es geht jetzt darum, das Virus aus den Heimen herauszuhalten“, so Hasberg. Bisher sei das gelungen. Das medizinische Personal werde dabei „prioritär getestet“, allerdings noch nicht standardmäßig. Beim Nahverkehr laufen Gespräche mit den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB). Zentrale Fragestellung: Wie kann der Mindestabstand von 1,50 Metern umgesetzt werden? Von einer Einstellung des Bus- und Straßenbahnverkehrs sei momentan keine Rede, betonte Hasberg auf Nachfrage.

Nicht alle Details sind per Verfügung zu regeln

Mit Blick auf die bundes- und sachsenweiten Regelungen vom Sonntag und die Umsetzung der neuen Allgemeinverfügung laufen etliche Fragen bei der Stadt auf, erklärte der Stadtsprecher. Er appellierte an die Bürger: „Es lässt sich nicht jede Detailfrage formalrechtlich klären.“

Bürger werden vernünftiger

Das sonst 100-köpfige Ordnungsamt ist inzwischen um knapp 40 Mitarbeiter aus anderen Bereichen angewachsen, um die Kontrollen zur Allgemeinverfügung abzusichern. Weitere zehn Mitarbeiter verstärken die Quarantäne-Überprüfungen, nochmal zehn die Einhaltung des Spielplatzverbots. Immer mehr Bürger kommen allerdings zur Vernunft, konstatiert Hasberg. Ordnungsamt wie Polizei würden nur nach ganz vereinzelt Verstöße gegen das Verbot von Gruppenbildungen oder gegen Auflagen für Händler registrieren. „Da sind wir ganz zufrieden“, sagte Hasberg.

Opern-Werkstätten produzieren ab morgen Schutzkleidung

Derweil wird die Produktion von Schutzkleidung in den Opern-Werkstätten vorbereitet. „Die Stoffe sind schon da“, sagte Hasberg. Morgen soll die Herstellung beginnen. Aktuell würde nur sehr wenig Schutzausrüstung nach Leipzig geliefert. „Deshalb halten wir an unserem Plan fest.“ Auf die Ausschreibung der Stadt zur Herstellung weiterer Schutzkleidung hätten sich inzwischen mehrere Interessenten gemeldet – vom Einzelunternehmen bis zum mittelständischen Betrieb. Jetzt wird ermittelt, welcher Anbieter der am besten geeignete ist. Das Klinikum St. Georg erwartet für den heutigen Montag oder für den Dienstag die Lieferung weiterer Schutzmasken, wie Krankenhaus-Sprecherin Manuela Powollik mitteilte.

Alles zum Thema lesen Sie hier.

Von Björn Meine