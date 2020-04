Krisen kriegen – Ein Wort macht Karriere

Leipzig

Wie alle Krisen findet auch die aktuelle Ausdruck in einer Krise der Sprache. Denn für etwas nie Dagewesenes müssen nie dagewesene Wörter her. Sie schaffen wenig Klarheit, erleichtern in der Vereinfachung aber die Kommunikation. Und es klingt besser. Meist dienen die neuen Begriffe einem guten Gefühl, also der Verschleierung. Oder aber der Dramatisierung, was ebenfalls auf Verschleierung hinauslaufen kann.

Das bekannteste Beispiel ist die „ Corona-Krise“. Das sagt alles und nichts. Die Bezeichnung bezieht sich auf das Virus Sars-Cov-2 und die Krankheit Covid-19 und beschreibt kritische Zustände, die es vorher schon gab. Dazu gehört die Krise des Gesundheitssystems (Stichwort: Schutzkleidung, Personal, Grundausstattung). Ebenso die Krise der Einzelhandels und die der selbstständigen Künstler, Autoren, Übersetzer, Journalisten ... Ihnen werden „Sorgen“ attestiert, wo von existenzieller Not gesprochen werden muss.

Neue Helden

Es zeigt sich die charakterliche Krise der Denunzianten und die demokratische der Grundrechte. Ähnlich ungenau ist das „social distancing“, das einen räumlichen Abstand meint. Was nicht heißt, dass es keine soziale Krise gibt. Und in den Flüchtlingslagern in Griechenland wird vor allem eine humanitäre Krise deutlich.

Doch alles wird mit Corona zusammengespannt und bekommt so den Anschein des Schicksalhaften. Und auf wem ruhen da alle Hoffnungen? Auf Helden. „Corona-Helden“. Wo Helden auftauchen, kann Rettung nicht weit sein.Wie im Märchen. Dennoch spricht niemand vom „Corona-Märchen“. Dabei wäre auch das so schön einfach.

Von Janina Fleischer