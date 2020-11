Mitteldeutschland

Die Gesundheitsminister haben sich darauf verständigt, für eine mögliche Corona-Impfung (ein Präparat ist mittlerweile in Sicht), Impfzentren einzurichten. Für die Umsetzung seien die Länder verantwortlich. Die Pläne sehen nun vor, in Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort in allen Landkreisen und kreisfreien Städte mindestens jeweils eins dieser Zentren einzurichten. Es laufen konkrete Absprachen zwischen Freistaat und den Landratsämtern – spruchreif ist aber noch nichts.

Landkreise und kreisfreie Städte haben noch keine Infos aus Dresden

Die Kreisbehörden Mittelsachsen, Leipzig und Nordsachsen können noch keine Details nennen. Heike Schmidt, Dezernentin Soziales und Gesundheit im Landkreis Nordsachsen: „Es liegen uns dazu noch keine näheren Informationen vor. Wir können im Moment auch nur die Medienberichte zur Kenntnis nehmen und uns gedanklich darauf vorbereiten, dass Impfzentren in den Landkreisen eingerichtet werden sollen. Inwiefern dabei die Gesundheitsämter gefordert sind oder ob das Ganze wie bei den Testzentren vorrangig über die Kassenärztliche Vereinigung läuft, ist derzeit nicht bekannt. Erst wenn wir konkrete Informationen haben, können wir uns auch konkret dazu äußern.“ Ähnlich ist der Kenntnisstand in der Stadt Leipzig sowie in Borna ( Landkreis Leipzig) und Freiberg ( Mittelsachsen).

Anzeige

Lesen Sie auch

Klar sei, dass die Impfungen nicht, wie sonst üblich, in den Hausarztpraxen verabreicht werden können, da der Impfstoff „extrem kühl gelagert werden muss und auch mehrere Dosen umfasst. Da der Impfstoff am Anfang auch nicht für jeden zur Verfügung stehen kann, ist eine Abwicklung über die Arztpraxen aus diesen Gründen nicht praktikabel“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann.

Bis zu 4000 Menschen pro Tag könnten je Zentrum geimpft werden

Leipzig, Dresden und Chemnitz sollen zentrale Stellen aufbauen, von wo die Verteilung der Präparate koordiniert wird. In Sachsen-Anhalt sollen 14 Zentren entstehen, wo gegen das Coronavirus geimpft wird, sobald ein Präparat verfügbar ist. Es ist die Rede davon, dass vorausgesetzt der Verfügbarkeit an Personal und Präparaten, 4000 Menschen pro Zentrum und Tag geimpft werden könnten. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt werde eine derartige Anlaufstelle bekommen, kündigte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne ( SPD) an. Zudem werde, wie in Sachsen auch, der Einsatz mobiler Teams geprüft, um jene Risikogruppen zu erreichen, die keine größeren Wege mehr zurücklegen könnten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Altenburger Land in Thüringen wird ebenfalls ein Zentrum erhalten

Auch in Thüringen beraten Land und Kassenärztliche Vereinigung derzeit über die Einrichtung von Impfzentren. Ziel sei ein flächendeckendes und wohnortnahes Netz, vergleichbar dem der Bereitschaftspraxen beziehungsweise Abstrichstellen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Erfurt. Nach jetzigem Plan werde es 29 Impfstellen in Thüringen geben. Damit würde auch das Altenburger Land ein eigenes Impfzentrum erhalten. Wo genau dieses eingerichtet werden könne, steht derzeit allerdings noch in den Sternen. „Konkrete Pläne hierzu sind bislang nicht mit dem Gesundheitsamt besprochen worden“, erklärt Amtsarzt Stefan Dhein auf Anfrage.

Von Thomas Lieb