Coronavirus in Leipzig: Sollen Kitas und Schulen schließen? – ein Pro & Contra

Leipzig

Die Nachbarstadt Halle hat am Donnerstag verfügt, dass ab Freitag Kitas und Schulen an der Saale geschlossen bleiben. Es ist die erste bundesdeutsche Großstadt, die diesen drastischen Schritt geht. Sollte Leipzig jetzt dem Beispiel folgen? Ja, sagt Jens Rometsch. Nein, sagt Björn Meine. Die LVZ-Redakteure sind beide Väter – das sind ihre Sichtweisen im Pro und Contra.

Schule ist eine Großveranstaltung

Leipzig sollte Kitas und Schulen so schnell wie möglich geordnet schließen. Alles andere ist nicht logisch nachvollziehbar. Einerseits werden sämtliche Veranstaltungen, zu denen mehr als 1000 Menschen freiwillig gehen würden, verboten. Auch verschieben Uni und weitere Hochschulen den Semesterstart. Nur Kinder und Jugendliche sollen weiter jeden Tag zum Besuch einer Großveranstaltung per Schulgesetz gezwungen sein. Dabei zählt das Reclam-Gymnasium fast 1000 Schüler. Viele Schulgebäude sind hoffnungslos überfüllt. In einigen – so versicherten Eltern gegenüber der LVZ – gibt es im Waschraum keine Seife.

Jens Rometsch. Quelle: André Kempner

Die zögerliche Haltung trägt gerade nicht zur Beruhigung der Lage bei. Wie sollen Eltern verstehen, dass in Halle (sieben Corona-Fälle) alle Kinder zu Hause bleiben, in Leipzig (sechs Corona-Fälle) aber nicht? Ärzte empfehlen, wegen der Ansteckungsgefahr in der Straßenbahn derzeit zwei Meter Abstand zu hustenden oder verschnupften Personen zu halten. Das kann man gerne mal versuchen, wenn nun weiter jeden Morgen im Berufsverkehr Tausende Leipziger Schüler die Bahn nehmen müssen. Bei jedem Lehrer- oder Erzieherstreik wurden bisher Notfall-Betreuungen für Kinder von Eltern angeboten, die als Arzt, Kranken- oder Altenpfleger arbeiten. Warum sollte das jetzt, bei einer Pandemie, nicht möglich sein?

Spirale nicht ohne Not weiterdrehen

Beim Kampf gegen das Coronavirus wird zunehmend großes Besteck ausgepackt. Halle hat als erste bundesdeutsche Großstadt angekündigt, Kitas und Schulen vorerst zu schließen. Begründung: Die letzten Kontaktwege der Infizierten reichen bis dorthin.

Das ist im Moment kein Grund dafür, in Leipzig den selben Weg einzuschlagen. Denn die Situation ist hier eine andere. Wie sich überhaupt das Infektionsgeschehen im ganzen Land sehr differenziert darstellt. Erst wenn die hochkarätig besetzten Gremien, die auch in Leipzig ständig tagen, zu dem Schluss kommen, dass Bildungseinrichtungen schließen müssen, sollte das auch geschehen.

Björn Meine. Quelle: André Kempner

Schon jetzt kommt das gesellschaftliche Leben Schritt für Schritt zum Erliegen. Macht man jetzt auch Kitas und Schulen dicht, dreht sich die Spirale weiter. Die wirtschaftlichen Folgen werden noch dramatischer, wenn jetzt ohne Not Arbeitnehmer ihren Unternehmen fernbleiben, weil der Nachwuchs sonst nicht versorgt wird. Homeoffice geht nicht überall. Dramatisch potenzieren könnte sich die Situation, wenn auch die Eltern unter den Pflegekräften und Ärzten ihren Dienst vorerst einstellen müssen – obwohl sie in den kommenden Wochen und Monaten dringender denn je gebraucht werden. Kitas und Schulen müssen offen bleiben, solange es geht.

Weitere Beiträge zum Coronavirus in Sachsen lesen Sie im Themenspecial der LVZ

Von Jens Rometsch und Björn Meine