15-Kilometer-Radius: Was gilt, wenn ich beruflich unterwegs bin?

Der 15-Kilometer-Radius in der eigenen Stadt ist das eine. Wie die Regelung sich verändert, sobald man beruflich mobil bleiben muss – das andere. Der LVZ-Leser Herr Köhler möchte deshalb wissen: „Darf ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, auch außerhalb des 15-Kilometer-Radius einkaufen gehen?“

Um Missverständnisse vorzubeugen: Der Radius, in dem sich ein Sachse derzeit bewegen darf, passt sich seinem Wohn- und Arbeitsort an. Bedeutet: Sobald Sie Zuhause sind, gilt der Radius rundum das Haus. Kommen Sie auf der Arbeit an, besteht die 15-Kilometer-Regel rundum die Arbeitsstätte.

15 Kilometer um den Wohnbereich ODER den Arbeitsplatz

Sie können demzufolge auch während der Arbeit notwendige Erledigungen machen. Das sächsische Sozialministerium (SMS) schreibt dazu: „Einkäufe des täglichen Bedarfs sind im Umkreis von 15 Kilometern um den Wohnbereich, die Unterkunft oder den Arbeitsplatz möglich“ und verweist auf den Pararaph 2b der Corona-Schutzverordnung.

Wenn Sie in Sachsen leben, jedoch abseits der Landesgrenzen arbeiten, müssen Sie sich während der Arbeitszeit den Bestimmungen des jeweiligen Landes anpassen. Ein Beispiel: In Sachsen-Anhalt ist die Festlegung einer konkreten Bewegungszone Sache der Landkreise und kreisfreien Städte und abhängig von den lokalen Inzidenzwerten.

Es ist also möglich, dass bestimmte Regionen ganz auf diesen Radius verzichten. Sollten sie ihn allerdings als Schutzmaßnahme einsetzen, greift er ab der Gemeindegrenze. Nicht wie in Sachsen ab der Wohnadresse.

Inwieweit die 15-Kilometer-Regel für Sie im Arbeitsalltag dann überhaupt bestand hat, ist demzufolge immer eine Frage der Umgebung.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 28. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep