„Auf der Kurzstrecke“, sagt Gewandhausdirektor Andreas Schulz ein wenig zerknirscht, „sind wir nicht so gut. Unsere Stärken liegen auf der Langstrecke.“ Was vor alllem am Mangel an Erfahrung liegt. Denn die Großen Concerte des Gewandhausorchesters fügen sich nur mit immensem Vorlauf zu Spielzeiten. Drei, vier, fünf Jahre, bevor die Musik auf der Bühne erklingt, wird sie dahinter geplant und organisiert.

Gewandhausdirektor Andreas Schulz. Quelle: André Kempner

Doch in der übermorgen beginnenden 240. Spielzeit des ältesten bürgerlichen Orchesters der Welt ist alles anders. Schulz: „Die Corona-Pandemie hat uns einen anderen Rhythmus aufgezwungen. Wir planen die Saison scheibchenweise, arbeiten im Rhythmus der Corona-Schutzverordnungen jeweils zwei Monate ab.“ Und so arbeiten hinter den Kulissen nun alle am Spielplan ab November, während der für die ersten beiden Monate der Saison ab Samstag Wirklichkeit wird. Immer verbunden mit der Hoffnung, vielleicht doch noch zurückkehren zu können zum ursprünglich geplanten Programm. Trotz aller Unwägbarkeiten ist Schulz die große Freude anzumerken: „Schön, dass es endlich wieder richtig losgeht mit den Großen Concerten.“

Dirigenten und Solisten blieben bei der Stange

Richtig losgeht? Nun ja – doch hat das Programm der nächsten beiden Monate nichts mit einem Notfallplan zu tun. Denn die rund 50 Musiker, die unter Berücksichtigungen aller Abstands- und Hygiene-Regeln auf die Bühne des großen Saales passen, ermöglichen einiges. Folglich sind fast alle vor Jahren verpflichteten Dirigenten und Solisten bei der Stange geblieben und präsentieren nun Programme, die jenseits der Fahrpläne großsinfonischer Linienschiffe Entdeckungen versprechen.

Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Quelle: Kempner

Fürs Publikum gibt es derzeit vier vom Gesundheitsamt genehmigte Hygiene-Konzepte. Sie reichen von 947 bis 1900 Besucherinnen und Besuchern – beim letzten sind alle Plätze belegt, und das Publikum muss während des Konzertes die Masken anbehalten, die sonst am Platz abgelegt werden können. „Von dieser Variante haben wir“, sagt Schulz, „für unsere Konzerte zunächst Abstand genommen. Mieter des Gewandhauses können aber darauf zurückgreifen.“

Warteliste abgearbeitet

Dass die ersten Konzerte der Saison nur mit maximal 800 Personen ausgelastet sind, hängt wieder mit der Kurzstrecke zusammen: „Die Vier Varianten wurden Mitte August möglich, da waren wir mit kleineren bereits in den Verkauf gegangen. Das alles wieder umzukrempeln, wäre dann doch zu unübersichtlich geworden. Immerhin konnten wir in den Belegungsplan noch Stuhlreihen einfügen und so die Wartelisten für die ersten Konzerte mit Andris Nelsons und Herbert Blomstedt abarbeiten.“

Eigentlich stünde angesichts der trotz doppelter Wiederholung aller Programme begrenzten Platz-Kapazität zu erwarten, dass alle Konzerte der nächsten Wochen ausverkauft sind. „Aber es zeigt sich doch eine tiefsitzende Verunsicherung. Und um den Menschen diese Ängste um ihre Gesundheit zu nehmen, tun wir wirklich alles, um zu signalisieren: Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, der Musiker und aller Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle.“

„Es wird anders sein“

Auf die Frage, ob er glaubt, dass irgendwann alles wieder so schön sein wird wie vor der Pandemie, antwortet Schulz so ernst wie entschlossen: „Nein, es wird anders.“ Neben allen Unsicherheiten vor Ort steht für ihn fest: „Das für uns so wichtige internationale Tourneegeschäft etwa wird ein anderes sein.“ Weil nicht alle Veranstalter und Agenturen die Krise überstehen werden – Columbia Artists, die Agentur, die fürs Gewandhausorchester die meisten USA-Reisen abwickelte, ist bereits vom Markt verschwunden. Weil Reisen zwischen den Kontinenten viel schwerer zu planen, zu finanzieren und durchzuführen sein werden. „Und weil wir und aus Klimaschutzgründen ohnehin fragen müssen, ob solche Reisen auf Dauer richtig sind. Leipzig hat schließlich den Klimanotstand ausgerufen.“ Folglich sieht Schulz mögliche Tourziele auch vor der Haustür, wenigstens im Radius, der mit Bus und Bahn zu erreichen ist.

Zukunftsmusik. Langstrecke eben. Auf der Kurzstrecke drängen andere Fragen. Zum Beispiel die nach der Finanzierung. Der immer im August fällige Wirtschaftsplan muss wegen der besonderen Umstände erst im Oktober im Rathaus vorgelegt werden. Die für 2021 avisierte Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt wurde aber bereits auf 2023 verschoben. „Und ich bin dankbar“, sagt Schulz, „dass es sie überhaupt geben wird. Denn das ist angesichts der Probleme in die die Pandemie die Kommune gestürzt hat, keine Selbstverständlichkeit.“

Vergleichsweise glimpflich

Bislang ist das Gewandhausorchester wirtschaftlich vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen. Zwar waren die Einnahme-Verluste riesig durch die plötzliche Einstellung des Spielbetriebs im März. Dem gegenüber stehen aber erstens auch erheblich niedrigere Ausgaben. So sind in den Verträgen der Künstler keine Ausfallhonorare vorgesehen, und die Kurzarbeitsregelung war auch eine große Hilfe. Für die kommenden Spielzeiten allerdings gibt es erste Hochrechnungen, „und die ergeben als Worst-Case-Szenario ein Defizit von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro pro Saison“.

Auf der Mittelstrecke liegt das für Mai geplante Mahler-Festival. Schulz: „Im Moment gehen wir davon aus, dass es stattfindet. Alles andere wäre noch unseriös. Zwei Monate vorher werden wir sehen, wie die Situation ist.“ Wobei hier nicht der Saalplan das Problem ist, sondern die Besetzung. Denn beim Mahler-Festival sollen ja nicht Schönbergs Kammermusik-Einrichtungen stehen, sondern die originalen Riesensinfonien.

Konsequenzen auf der Langstrecke

Zurück zur Langstrecke. Für die zieht Schulz bereits Konsequenzen aus der Corona-Pandemie, bevor die vorüber ist. „Die letzten Monate“, sagt er, „haben deutlich gezeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Wir müssen dringend die Lobby-Arbeit für die Kultur verbessern, denn unsere Stimme war einfach nicht laut genug. Wir brauchen einheitliche Lösungen in der Frage der Ausfallhonorare und Regelungen für Storno-Kosten. Darum ist Schulz Mit-Initiator eines Runden Tischs der großen Akteure am Klassik-Markt: Konzerthäuser, Orchester, Veranstalter, Agenturen, Rundfunkanstalten und Festivals treffen sich regelmäßig, um für kommende Kurzstrecken-Rennen besser gerüstet zu sein.

Von Peter Korfmacher