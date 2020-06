Abspann eines falschen Films: CineStar Leipzig hat wieder geöffnet

Leipzig

Für einen Moment wirkt die Szene wie das moderne Remake von „12 Uhr mittags“. Wie Gary Cooper auf der leeren Straße von Hadleyville steht ein Mann im weiten Foyer des CineStar. Auf sich gestellt, Stoff vor dem Mund wie ein Bandit. Dieser Mann heißt Rainer Weber und ist Theaterleiter des CineStar in Leipzig. Sein Colt ist das Desinfektionsspray und er scheint entschlossen, die Lage zu meistern. Das hier ist kein Showdown, das hier ist der Kampf nach dem Shutdown: Am vergangenen Donnerstag hat das Kino seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen. Ein Neustart als zeitlupenhafter Abspann eines falschen Films.

Rund ein Vierteljahr nach der Schließung wegen Covid-19 geht es Weber nicht um Gewinn, der aufgrund der massiven Beschränkung ohnehin nicht einzufahren ist, sondern um ein Signal: „Uns gibt es wieder! Das war die längste kinofreie Zeit meines Lebens“, sagt der Cineast. „Als ich 25. Juni aufgeschlossen habe und die ersten Gäste hereinkamen, waren mein Team und ich sehr, sehr froh.“

Akribische Vorbereitung

Akribisch setzt das Unternehmen die Corona-Regeln um: Abstandshalter und Einbahnstraßen gegen das Kreuzen von Wegen im Publikumsverkehr; zeitlich versetzte Vorstellungen, um Andrang an den Kassen zu vermeiden; regelmäßige Reinigung; intensives Lüften. Die Maskenpflicht ist ausgeschildert, endet aber im Kinosessel. Lediglich 20 Prozent der üblichen Kapazität kann Weber in den acht Sälen freigeben. Bedeutet für den größten Saal: statt 728 nur 118 Zuschauer. „Das ist bitter“, konstatiert er. 50 Prozent der rund 100 Mitarbeiter seien deshalb in Kurzarbeit, „aber ich baue darauf, dass die Vorschriften bald weiter gelockert werden“.

Diese Hoffnung teilt er mit Miriam Pfeiffer. Schon seit dem 11. Juni hat sie ihre Kinobar Prager Frühling geöffnet – neben dem CineStar der bislang einzige Ort in der Stadt, an dem Indoor-Filme laufe. Und das eher aus Liebe zum Genre. Denn statt 70 Zuschauern lässt das Hygienekonzept aktuell nur 18 Gäste zu – „es sei denn, es kommen Großfamilien, die aus 40 Leuten bestehen“, scherzt Pfeiffer und fügt ernst hinzu: „Ich habe die Kinobar gern eröffnet. Das ist dann eben mein Kulturbeitrag.“ Rückhalt gebe ihr das schon im Mai eröffnete Sommerkino auf der Feinkost, „das gut läuft und alle Kosten deckt“.

Die Blockbuster fehlen

Am 2. Juli ziehen Passage-Kinos, Regina Palast und Cineplex nach. Alle eint das Problem, dass wegen krisenbedingter Premieren- und Produktions-Verschiebung gerade die Zahl der Publikumsmagneten schrumpft. „Die Blockbuster fehlen“, bedauert CineStar-Mann Weber. Wenn sie im Herbst und spätestens 2021 in die Lichtspielhäuser kommen, dürften sie mit den neuesten Veröffentlichungen einen Stau bilden.

Doch erst mal geht es um die „12-Uhr-mittags“-Lage hier und jetzt. Neben den Beschränkungen ist nämlich das Wetter ein Feind: Bei den aktuellen Temperaturen schmilzt die Lust aufs innerhäusliche Kino wie Eis nach der Werbung. Die ist übrigens gerade besonders kurz – und der Verkauf von Gelato & Co. wegen der Hygieneregeln eingefroren.

Rückkehr zum Genuss

In Saal 8, dem größten, sitzen am Samstagabend zur Prime Time nur neun Menschen, um „Der Fall Richard Jewell“ zu sehen. Zweifellos ein exklusives Gefühl – und die Rückkehr zu einem Genuss, den kein Streaming-Dienst bieten kann: fantastischer Sound, Premium-Bildqualität, eine Leinwand wie eine Hausfront. Übrigens: Der Neue von Eastwood ist großartig. Noch ein guter Grund für Kinofans, das Pferd zu satteln.

Von Mark Daniel