Aktion auf dem Augustusplatz: Leipziger Kulturmacher verlangen eine Perspektive

Leipzig

Das Wort des Jahres 2020 könnte „Systemrelevanz“ werden. Ein Prädikat, das auch die fast schon traditionell unterbewertete Kultur für sich beansprucht. Um auf die durch Corona anhaltend prekäre Situation der Branche in Leipzig aufmerksam zu machen, ist für den Samstag ein Aktionstag in der Innenstadt geplant. Die Netzwerke Leipzig+Kultur, Livekommbinat, Kreatives Leipzig und die kulturellen Eigenbetriebe der Stadt sorgen unter dem Titel „NurmitKultur“ für einen öffentlichen Schulterschluss.

Massive Einnahmeverluste, Bühnen-Spielbetrieb mit jämmerlichen 20 Prozent der sonst möglichen Zuschauerauslastung, erhöhte Kosten für die Hygienemaßnahmen, weiterhin geschlossene Clubs – Leipziger Kulturmacher weisen ab 16 Uhr an mehreren Zentrums-Orten sowie ab 18 Uhr auf dem Augustusplatz komplett versammelt auf ihre schwierige Situation hin – und auf eine Erkenntnis, die sie in den vergangenen Ausnahme-Wochen gewonnen haben: dass Politik von Land und Bund den Kulturbereich offenbar als verzichtbar ansehen.

Klare Perspektive gefordert

„Vielen Entscheidungsträgern ist nicht bewusst, dass Kultur ein extrem bedeutender Wirtschaftsfaktor ist“, sagt Torsten Reitler, stellvertretender Sprecher der Musiksparte bei Leipzig+Kultur. Die Initiative fordert klare und verlässliche Perspektiven, um künftig Veranstaltungen durchführen und somit überleben zu können.

Darum wird es auch in den Redebeiträgen am Samstag vor der Oper gehen. Erwartet wird ein Vertreter der sinnverwandten Dresdner Aktion „Stumme Künstler“ sowie Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke ( Die Linke), die die Aktion unterstützt. In kurzen Videos präsentieren sich mehrere Akteure des Bündnisses – und natürlich wird Kultur gemacht, koordiniert von naTo-Geschäftsführer und Theatermacher Falk Elstermann, mit der Bitte um Mundschutz sowohl bei den Kunstschaffenden als auch im Publikum. Unter anderem performen die Oper, Westflügel, naTo, Frauenkultur, Gewandhaus, Schaubühne, Theater aus dem Hut, Theaterturbine und viele mehr.

Nur Verluste erwirtschaften

Sie alle eint das Dilemma, dass unter den aktuellen Umständen nur Verluste erwirtschaftet werden. „Im Werk 2 könnten in Halle A statt sonst 1200 Menschen nur 100 Veranstaltungen besuchen“, sagt Katrin Gruel, „das kann sich nicht rechnen.“ Die naTo kann derzeit wegen der Abstandswahrung nur 24 statt sonst 100 Leute in den Saal lassen – „beschleunigten Harakiri“ nennt das Elstermann, denn die Durchführung von Veranstaltungen ist defizitärer als die Totalschließung. „Es müssen ja nicht nur Künstler und Techniker bezahlt werden – die Hygienemaßnahmen erfordern weiteres Personal und produzieren daher noch mehr Kosten“, sagt er.

Ein anschauliches Beispiel liefert Reitler, Sprecher der ebenfalls bedrohten Moritzbastei, von der Show „Riskier dein Bier“ am Dienstag auf der MB-Terrasse: „Statt der sonst möglichen 250 Leute waren 114 da – am Ende verzeichneten wir ein vergleichsweise sensationell geringes Minus von 50 Euro.“

Initiative will beteiligt werden

Um eine Zukunft zu bekommen, fordern die Aktionspartner, an der Mittelverteilung sowie an der Entwicklung von Förderprogrammen beteiligt zu werden, „denn wir wissen am besten, was uns nachhaltig helfen kann“. Unterm Strich, so betonen sie, funktioniert die Gesellschaft „NurmitKultur“.

Samstag ab 16 Uhr dezentrale Aktionen, ab 18 Uhr Kundgebung auf dem Augustusplatz; www.leipzigpluskultur.de.

Von Mark Daniel