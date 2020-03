Alltag in Leipzig: So tickt die Stadt in Corona-Zeiten

Leipzig

Die Straßenbahn bleibt gewohnt laut und abrupt an der Haltestelle stehen. Noch bevor die Fahrgäste die Bahn betreten, schießt die Frage durch den Kopf: „Wie viele Leute haben heute schon diesen Knopf gedrückt, um die Türen zu öffnen?“ Drinnen scheint aber alles so zu sein wie immer: gewohnt viele Menschen.

Auf halber Strecke steigt eine Kita-Gruppe mit zwei Betreuerinnen zu. Vielleicht zehn Kinder, alle haben eine gelbe Warnweste an. Ein Sitznachbar wischt sich schon zum fünften Mal mit der bloßen Hand über Nase und Mund, die Frau gegenüber niest auf ihr Smartphone. Lieber nicht an die astronomisch hohe Zahl von Keimen denken, die hier herumschwirren. Hoffentlich hört keiner der Erreger auf den Namen Covid-19. In den Gesprächen und Telefonaten fällt ständig irgendwo das Stichwort „Corona“. Gesten, die in gewöhnlichen Zeiten niemand bemerkt, ernten jetzt Stirnrunzeln: Kann der Typ da sich denn nicht hygienisch verhalten?

In den letzten fünf Unterrichtsminuten: Hände waschen!

In der Petrischule machen sie es besser. In den letzten fünf Unterrichtsminuten jeder Stunde wäscht sich die Klasse 6b die Hände, erzählt der zwölfjährige Friedrich. Einer nach dem anderen. „Mit Seife und auch zwischen den Fingern.“ Die Kleinsten lernen in den Krippen und Kindergärten ein Lied zu singen, während sie die Hände unter den Wasserstrahl halten. Die Diakonie Leipzig hat Extra-Hygieneschulungen für alle Mitarbeiter ihrer elf Kitas angesetzt – mit dem Ziel, dass diese ihr Wissen an die Kinder weiterreichen.

Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) blenden im Fahrgast-TV Hygienetipps ein. „Außerdem achten wir bei der Reinigung der Fahrzeuge darauf, die von Fahrgästen häufig berührten Stellen wie Türknöpfe intensiv zu putzen“, erklärt LVB-Sprecher Marc Backhaus. Er empfiehlt, einen Vorrat an Fahrscheinen anzulegen für den Fall, dass der Verkauf in den Bussen und Bahnen eingestellt wird.

Business as usual: Auf dem Leipziger Wochenmarkt herrschte am Freitag normaler Betrieb. Quelle: Christian Modla

„Leider ausverkauft! Sold out!“ In der Apotheke am Petersbogen gibt es zurzeit weder Schutzmasken noch Desinfektionsmittel. Auch Fieberthermometer sind nicht mehr vorrätig. Quelle: Christian Modla

Toilettenpapier ins Regal zu räumen lohnt kaum

Im Drogeriemarkt nebenan gibt’s mal wieder kein Toilettenpapier – Hamsterkäufe. Dafür hat der Supermarkt ein paar Ecken weiter offenbar gerade welches reinbekommen. Das Regal ist zwar leer, dafür stapeln sich die Packungen auf einer Palette im Gang. Lohnt wohl nicht, die Klorollen einzuräumen, weil sie eh gleich wieder weg sind.

Mangelware Toilettenpapier – so wie hier in einem Leipziger Drogeriemarkt. Quelle: Christian Modla

Ticketgalerie

Die Ausgaben übersteigen bald die Einnahmen

Seine Kollegin tippt gerade eine Erklärung der Kultur-Eigenbetriebe Leipzigs in Kurzform ins Intranet des Tickethändlers: Gewandhaus, Oper, Schauspiel und Theater der Jungen Welt spielen bis 10. April keine Eigenproduktionen mehr. „Jetzt wissen alle Mitarbeiter, dass wir die Karten zurücknehmen“, erklärt Hübner.

Veranstaltungsabsagen: Die Ticketgalerie in Barthels Hof nimmt momentan ungefähr so viele Eintrittskarten zurück, wie sie verkauft. Quelle: Christian Modla

Ab Sonnabend gelten für Versammlungen von mehr als 200 Menschen in Leipzig strikte Auflagen.

Sicherheitsabstand von zwei freien Sesseln im Kino

Im Tanzcafé Ilses Erika schwören sie die Feierwilligen auf der Facebook-Seite darauf ein, dass sie am Einlass ihre Kontaktdaten hinterlassen. „Wer dies nicht möchte, kommt nicht rein.“ Das Personal wird mit Einweghandschuhen versorgt, Getränke gibt’s in Einwegbechern, auch wenn das „umwelttechnisch nicht optimal“ sei. Das Cinestar hält ab sofort „ein bis zwei Sitzplätze“ zwischen jedem gebuchten Sessel frei, ist dort zu erfahren. Der Fahrdienstleiter Clevershuttle bittet seine Kunden, grundsätzlich hinten einzusteigen und nicht bar, sondern nur per Online-Überweisung zu bezahlen.

Liebe Ilse Freund*innen, wir haben uns ebenfalls mit der Thematik Covid 19 auseinandergesetzt. Die gute Nachricht ist,... Gepostet von TANZCAFÉ ILSES ERIKA am Donnerstag, 12. März 2020

Zum Feierabend ist die Straßenbahn noch einmal besonders voll. Also lieber wieder raus. Das Café Kapital der Galerie für Zeitgenössische Kunst ist am Abend gut besucht. Die Kellnerin sagt, dass die Zahl der Gäste in den letzten Tagen nicht merklich zurückgegangen sei. Anders im Beyerhaus. „Seit die Stadt ihre Auflagen erlassen hat, kommen weniger Leute“, stellt Betreiber Ray Lange fest. Das betreffe auch die Kulturveranstaltungen in der Kneipe. „Hoffentlich geht die Gästezahl nicht noch weiter zurück.“

Von Wiebke Stedler und Mathias Wöbking