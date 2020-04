Andreas Reinke: Mehr Entspannung und Kreativität bei Homeschooling

Grimma

Für mehr Entspannung und Kreativität bei der Beschulung zu Hause plädiert Andreas Reinke von der Familienakademie Grimma. Der 47-Jährige ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Religion. Nach 16 Jahren im Schuldienst ist er heute in der Familienbildung selbstständig und verdient als Seminarleiter und mit Online-Angeboten sein Geld. Viele Fragen und auch Sorgen erreichen ihn derzeit zum Thema Schule zu Hause. „So manche Eltern fühlen sich von Lehrern unter Druck gesetzt und sind komplett überfordert“, sagt er.

Einige Eltern in Frust- und Wutspirale

Bei einigen würde dies in eine „Frust- und Wutspirale“ münden. Dabei betont der Grimmaer, dass es Schulen gibt, wo es gut funktioniert, aber eben auch andere, „wo völlig unstrukturiert Aufgaben auf allen Kanälen verschickt werden und auch noch betont wird, dass dies alles getestet wird“.

Er hat in seinen Weiterbildungen mit vielen Pädagogen zu tun und meint: „Es sind deutlich mehr wunderbare Lehrer unterwegs, als wir alle vermuten.“ Die aktuelle Situation sei für jeden neu und besonders. Allerdings könne Schule nun mal nicht einfach so nach Hause verlegt werden.

Druck vom Kessel nehmen

Viele Schulen seien bemüht, das System am Laufen zu halten, „aber wir sollten viel mehr fragen, was wir für die Menschen jetzt tun können, wie wir die Schüler unterstützen können“. Seiner Meinung nach müsse „der Druck vom Kessel genommen werden“. Es sei richtig, Angebote zu machen, aber überzogen, dass Eltern mit einem Drittklässler den Lehrplan zu Hause schaffen müssen.

Kreativität sei gefragt. So kennt er eine Grundschullehrerin, die ihrer Klasse vor der Corona-Krise täglich ein Kapitel aus einem Buch vorlas. Als die Kinder zu Hause waren, schickte sie ihnen jeden Tag eine Audio-Datei mit dem von ihr vorgelesenen Abschnitt. In einigen Wohnungen hört die Geschichte nun die ganze Familie an.

Familien sollen mehr mit entscheiden

Reinke plädiert dafür, den Schülern ein „Angebot“ zu machen. Die Familien sollten entscheiden, wie es umgesetzt wird. Es gebe Eltern, die feste Rituale und eine gewisse Tagesstruktur bevorzugen und möchten, dass ihr Kind um neun Uhr am Schreibtisch sitzt und sich mehrere Stunden mit seinen Schulaufgaben beschäftigt, „aber andere Familien nutzen diese Zeit jetzt vielleicht anders“.

Flexibilität sei hier wichtig und auch Vertrauen nach dem Motto „Macht es so, wie es für euch stimmig ist“. Es handele sich schließlich um eine besondere, aber zeitlich begrenzte Phase: „Wenn unsere Kinder mal drei oder acht Wochen nicht in die Schule gehen, werden sie nicht dümmer.“

Qualität des Miteinanders ist entscheidend

Bei den Beratungen, Workshops sowie Vorträgen für pädagogische Fachkräfte und Eltern orientiert sich Andreas Reinke an dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juul. Der sagte einst: „Das Wichtigste in der Schule sind die Menschen.“ Das würde sicher erst mal banal klingen, so der Grimmaer, aber: „Es ist die Qualität des Miteinanders, die darüber entscheidet, wie es Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im schulischen und familiären Umfeld geht und ob sie Verantwortung für sich und andere übernehmen können.“

Die „Qualität der Beziehungen“ und der „Wert der Gleichwürdigkeit“ sind für ihn wichtige Begriffe, was nichts mit antiautoritärer Erziehung zu tun habe. In der familylab-Schriftenreihe publizierte er die beiden Bücher „Das wird Schule machen - Kein Bildungssystem kann besser sein als seine Lehrer“ und „VertrauensBildung - Wege aus der Schulangst“.

Friedenspfeife für Eltern und Lehrer

Dabei möchte er nicht nur Lehrer oder nur Eltern ansprechen, sondern verbindend wirken, „sie sollten die Friedenspfeife rauchen“. Das hiesige Schulsystem, das für ihn in vielen Bereichen veraltet ist, habe auch hier Nachholebedarf. „Wir Lehrer haben in unserem Studium nicht gelernt, wie wir mit herausfordernden Eltern in einen guten Kontakt treten. Dabei ist das doch so wichtig.“

Von Claudia Carell