Anne Sophie Mutter spielt in Leipzig - Anne Sophie Mutter spielt trotz Konzertverbots in Leipzig: Im Gottesdienst in der Thomaskirche

Konzerte sind derzeit wegen der Corona-Pandemie deutschlandweit verboten. Damit die Musik dennoch nicht schweigt und um für die Spendenaktion der deutschen Orchesterstiftung zu werben, tritt die deutsche Geigerin Anne Sophie Mutter am Sonntag, 15. November, dennoch in Leipzig auf: Um 9.30 und um 18 Uhr in den Gottesdiensten.