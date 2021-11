Ansturm auf Impfungen in Sachsen – schaffen die Hausärzte das?

Leipzig

Es sind Bilder, die sich tief ins öffentliche Gedächtnis in Sachsen einfräsen: Vor den Ständen der mobilen Impfteams bildeten sich in den letzten Tagen immer wieder lange Schlangen. Menschen warteten stundenlang, um eine Corona-Impfung zu bekommen. Für viele die erste, für viele aber auch die Auffrischung (Booster).

„Die Impfschlangen sind furchtbar, das ist nicht unser Anspruch“, räumte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einem RND-Interview ein. Im gleichen Atemzug versprach der Regierungschef, die Impfkapazitäten weiter hochzufahren. Und dankte den Hausärzten, die neben den Impfteams „zusätzlich an den Abenden und am Wochenende impfen und somit die angespannte Situation entlasten“.

„Man hätte uns in Ruhe arbeiten lassen sollen“

Ein Dank, der für die angesprochene Ärzte-Gruppe offenbar bitter nötig ist. Denn die Stimmung unter den rund 4000 Hausärztinnen und -Ärzten in Sachsen ist spürbar gereizt. Sie fühlen sich als Blitzableiter einer holprigen Impfkampagne und müssen fehlende Impfstoffe und Mängel bei Terminvergaben in ihren Praxen ausbaden. „Diese Beschimpfungen, diese Misstrauensanträge gegen die Hausärzte, die da aus der Politik kommen, die tun weh“, sagt die Wurzener Hausärztin Cornelia Woitek, die seit 1991 praktiziert.

Die Impfkampagne sei von Anfang an schief gelaufen und immer wieder gebremst worden. Alles, was man jetzt sehe, sei „hausgemachtes Elend“, eines aber, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht zu verantworten hätten. „Wir hätten die Impfungen gut geschafft, würden sie bis heute gut schaffen, wenn man uns in Ruhe und mit Kontinuität hätte arbeiten lassen“, versichert Woitek.

„Aktuell ist in den Arztpraxen der Teufel los“

Trotz aller Widrigkeiten: Sachsens niedergelassene Ärzte impfen mittlerweile bis die Nadel glüht. „Aufgrund der Masse an Impfanfragen ist in den Arztpraxen der Teufel los“, sagte Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KV Sachsen. Allein am vergangenen Mittwoch wurden 37.000 Impfungen durchgeführt – ein Spitzenwert und der Zweithöchste in der gesamten Impfkampagne im Freistaat. Die von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) vorgegebene Zielmarge von 100.000 wöchentlichen Impfungen wurde in dieser Woche damit erreicht, während es eine Woche zuvor insgesamt nur 63.000 waren, durch den Buß- und Bettag hatte sie allerdings auch einen Impftag weniger.

Weil viele Praxen mit der Organisation nicht mehr hinterherkommen, schlug Heckemann vor, die Kommunen mit einzubeziehen. „Mein Vorschlag wäre: In jedem Ort wird eine Telefonnummer geschaltet, an der eine Person aus der Stadtverwaltung in Absprache mit den Arztpraxen und ihren Kapazitäten die Termine vergibt – dabei auch jeweils Alterspriorisierung und Impfstoffart mit im Blick hat“, erklärte er. Bisher gab es noch keine Reaktion darauf von Seiten der Kommunen.

„Zweite Hiobsbotschaft für die Impfkampagne“

Neben mangelnder Hilfe bei Terminabsprachen sehen sich die Hausärzte aber vor allem durch fehlende Impfstoff-Lieferungen in ihrer Arbeit behindert. Außer Biontech könne auch Moderna nicht vollumfänglich ausgeliefert werden, hatte Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eingeräumt. „Das ist innerhalb kurzer Zeit die zweite Hiobsbotschaft für die Impfkampagne in den Hausarzt-Praxen“, sagte Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. „Wieder wird die gerade Fahrt aufnehmende Impfkampagne fundamental ausgebremst. Das grenzt an vollständiges Organisationsversagen“, empörte er sich.

In den sächsischen Praxen wird dennoch mit Hochdruck weitergeimpft. „Es ist unsere wichtigste Aufgabe in dieser Pandemie“, sagt die Hausärztin Katrin Käcker aus Borna. Es gehe vor allem um das Engagement in der Corona-Krise. „Und es ist unser hausärztliches Können.“

