Warum ist Sachsens neue Corona-Schutzverordnung so kompliziert? Der Leipziger Anwalt Tobias Meiser sieht in dem Wust von Regelungen ein „Bürokratiemonster“, das viele Bürger kaum noch verstehen können. Im LVZ-Interview benennt er die Ursachen dafür.

Tobias Meiser (29) ist Rechtsanwalt bei der renommierten Leipziger Kanzlei Füßer & Kollegen, die sich auf Verwaltungsrecht spezialisiert hat. Geboren in Chemnitz, hatte der begeisterte Rennrad-Fahrer in Leipzig Jura studiert. In den vergangenen zwölf Monaten betreute er bereits viele „Corona-Fälle“ für die Kanzlei. Quelle: privat