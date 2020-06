Auf dem Niveau eines Gundermann: Neue Platte von Ralph Schüller

Leipzig

Als HGB-studierter Grafiker arbeitet Ralph Schüller seit zwei Jahrzehnten freiberuflich in diesem Metier und ist ein gefragter Gestalter von Web-Design. Noch viel länger pflegt er die Saiten seiner Gitarre. Zunächst in bitterbösen Metal-Kapellen unterwegs, agiert er seit Anfang des neuen Jahrtausends als Liedermacher, besser: Chansonnier, unterstützt von einer wachsenden Schar kreativer musikalischer Begleiterinnen und Begleiter. Mitten hinein in den Corona-Stillstand wirft Schüller gleich ein Doppelalbum mit 18 Befindlichkeitsbekundungen ohne Mundschutz.

„Danke. Schade.“ heißt das Werk und beginnt mit einem forschen Marsch-Tango zu den Zeilen: „Danke. Reiß mir das Herz raus…“. Es endet sehr viel versöhnlicher mit „Schade, dass du jetzt nicht siehst, worauf ich mich freu.“ Dazwischen reift beim Hörer die Gewissheit: Der Mann wird immer besser. Nicht nur seine Kompositionen und Texte kommen zunehmend zielsicher auf den berühmten Punkt, er zieht auch immer neue Helfershelfer in sein Netz. Nicht, um ihnen dort einen Platz zuzuweisen, sondern sie zu animieren, im Zusammenspiel selbst den richtigen zu finden.

Stilistisch ein Gewusel

Die opulente Besetzung erlaubt jede Menge musikalische Kabinettstückchen, Stücke jenseits der fünf Minuten sind hier nicht selten und nie langweilig. Die souveräne Produktion hält das dichte Gespinst transparent. Alles wirkt sorgsam ausgewogen, dabei aber nicht überproduziert. Es wahrt stets einen ungeschliffenen Live-Charakter, wirkt spontan und ursprünglich. Stilistisch ist das ein Gewusel aus Chanson, Liedermacherei, Blue Grass und Blues; es schwingen Jazz, Pop, Rock, Tango und Musette mit, auch eine Reggae-Nummer ist vertreten. Die Geschwindigkeit ist meist entschleunigt, der Grundduktus von freundlicher Melancholie geprägt.

Schüllers Texte sind intelligent, aber nirgends verkopft: anrührende Poesie in einfachen Worten. Es wird viel Biographisches verarbeitet, wunderbar berührend etwa in „Du bist 15“. Ach, diese bittersüß-sehnsuchtsvolle Violine... Kundige verstehen auch seine geografischen Verortungen. Wenn am Kreuz die 10 kommt und man doch noch auf eine Bockwurst und vier Bier in die „Krause“ geht: „Wohin das führt? Du kannst doch lesen auf dem Schild überm Tresen…“

Verzicht auf Plakatives

Glücklich, wer das kennt, die anderen denken sich den Spruch selbst. Schüller erzählt aus seinem Leben, aber ohne Erklärungen. Plakative Botschaften und griffige Slogans sind seine Sache sowieso nicht. Er trägt auch keine political correctness vor sich her, bezieht aber durchaus Stellung, wie gleich im zweiten Stück „Es ist gut“. Mit seiner Melange aus schöner Metapher, eingängiger Refrain-Hook und stimmiger Instrumentierung erreicht er nicht selten Gundermann’sche Größe. Wer’s nicht glaubt, der höre rein in „So wie du aussiehst“.

Insgesamt ist seine Lyrik die freundliche Anregung, das Gewohnte mal aus anderer Perspektive zu betrachten, ein wenig sorgsamer miteinander umzugehen. Vielleicht die Botschaft zur Situation? Der Meister jedenfalls schreibt in der Ankündigung der kommenden Konzerte: „Beim nochmaligen Durchhören dachten wir nur: Als hätten wir es geahnt … die Poesie, so ein schamloses Luder!“

30 Jahre Liedertour

Die große Party zur Veröffentlichung darf es nicht geben. Aber er wäre nicht Schüller, ginge er das Ding nicht auf eigene Weise an. Wenn nur wenige in ein Konzert dürfen, spielt er eben mehrere – eine Kurztournee in der eigenen Stadt. Am Mittwoch in der Alten Schlosserei, Donnerstag in der naTo und am Freitag als Kreuzfahrtkapelle auf Leipzigs Wasserstraßen – anlässlich von 30 Jahren „Liedertour“. Der Name des stolzen Schiffes passt gut zu seiner Musik: „Weltfrieden“.

Konzerte Mittwoch in der Alten Schlosserei (ausverkauft), am Donnerstag 19 und 21 Uhr in der naTo, Freitag zwischen 17 und 22 Uhr auf der MS Weltfrieden. Mehr auf www.liedertour.de.

Von Lars Schmidt