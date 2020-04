Ausflüge sind in Sachsen wieder möglich – Maskenpflicht beim Einkaufen

Leipzig

Vom kommenden Montag sind Ausflüge in Sachsen wieder möglich. Das erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Freitag. „Wir wollen die Ausgangsbeschränkungen beenden“, erklärte er. Tagesausflüge seien wieder möglich. Damit habe sich auch die Diskussion um einen 15-Kilometer-Radius erledigt. Überregionale Fahrten oder gar Übernachtungen soll die Lockerung nicht umfassen. Eine konkrete Kilometerbeschränkung gibt es nicht. „Man kann soweit fahren, wie man an einem Tag schafft“, so Kretschmer.

Allerdings seien die Personen, die an so einer Fahrt teilnehmen dürften, genau definiert. Dazu zählen die Menschen die gemeinsam in einem Hausstand lebten. Außerdem dürfte eine weitere Person, die nicht zu diesem Kreis zählt, mitfahren. Sachsen geht damit von einer bisher geltenden Ausgangsbeschränkung ab, bleibt aber bei einer Kontaktbeschränkung.

„Ich will die Erwartung ein wenig dämpfen“, sagte Kretschmer mit Blick auf die Lockerungen. Das Virus sei weiter verbreitet und es sei bisher nicht gelungen einen Impfstoff zu entwickeln. Es gelte deshalb Abstand zu halten.

Maskenpflicht wird eingeführt

Kretschmer kündigte zudem an, das von Montag an im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften eine Maskenpflicht besteht. Möglich seien handelsübliche oder selbst genähte Gesichtsabdeckungen, aber auch Schals und Tücher.

Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) kündigte zudem an, dass Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern diese nicht durch Absperrungen verkleinern dürfen. Diese Geschäfte müssten geschlossen werden. Anders verhält es sich, wenn die Verordnung eine Öffnung ausdrücklich zulässt, wie bei Supermärkten.

Gottesdienste wieder möglich

In einem Umfang von bis zu 15 Besuchern sollen auch Gottesdienste wieder möglich sein, so Kretschmer. Pfarrer und Kantoren werden nicht mitgerechnet. Die Zahl 15 gilt auch für Familienfeiern wie Hochzeiten oder Taufen. Köpping appellierte aber: „Werden sie nicht leichtsinnig, gerade bei solchen Feiern besteht eine große Infektionsgefahr.“

Lockerungen für Gastronomie in Sicht

„Wenn es uns gelingt, die Infektionszahlen weiter niedrig zu halten, können wir ab 4. Mai über weitere Lockerungen sprechen“, so der Ministerpräsident. Er kündigte dann auch Erleichterungen für die Gastronomie an. „Die Branche braucht jetzt ein Licht, ein Zeichen“, so Kretschmer. In der nächsten Woche sollen die konkreten Schritte diskutiert werden. Der Ministerpräsident nannte noch keinen konkreten Termin, wann Restaurants und Kneipen wieder öffnen dürfen.

Notbetreuung von Kindern ausgeweitet

Zudem wurde der Anspruch auf Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen erweitert. Für Kinder und Grundschüler, deren Eltern in systemrelevanten Sektoren beschäftigt sind, wird eine Notbetreuung angeboten.

Zu den systemrelevanten Berufen gehören folgende Sektoren: Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Gerichtsvollzieher, Bestattungswesen, Verkaufspersonal im Einzelhandel, Handwerker, Beschäftigte der stationären Kinder-, Jugendlichen- und Behindertenhilfe, Tierpfleger, Schüler mit eigenen Kindern mit Betreuungsbedarf sowie das für den Schuldienst an Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft erforderliche Personal.

Ein Anspruch auf die Notfallbetreuung liege nur vor, wenn beide Personensorgeberechtigten in systemrelevanten Berufen tätig seien, teilte das Kultusministerium mit.

Ausnahmsweise besteht auch ein Anspruch, wenn nur einer der Personensorgeberechtigten in folgenden Bereichen tätig ist: Gesundheitsvorsorge und Pflege, Rettungsdienst (einschließlich Berufsfeuerwehr), Öffentlicher Personennahverkehr, Polizei- und Justizvollzugsdienst, Schuldienst und Kindertagesbetreuung, Schüler in Abschlussklassen mit eigenen betreuungspflichtigen Kindern, Kommunal- oder Staatsverwaltung (sofern man mit Aufgaben der Bekämpfung der Corona-Pandemie betraut ist). Voraussetzung für den Anspruch auf Notbetreuung ist allerdings, dass eine Betreuung durch den anderen Sorgeberechtigten nicht abgesichert werden kann.

Von Matthias Roth/Roland Herold