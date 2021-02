Leipzig

Ab Anfang März könnte es weitere Lockerungen der Corona-Regeln für Sachsens Einzelhandel geben. Laut einem Bericht der „Sächsischen Zeitung“ hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das bei einer Videokonferenz mit Einwohnerinnen und Einwohnern aus seinem Wahlkreis Görlitz am Mittwochabend in Aussicht gestellt. Demnach könnte künftig nicht nur Click & Collect, sondern auch Click & Meet möglich sein – und das ab 8. März. Laut dem Bericht solle dieser Schritt vor allem kleinen Geschäften helfen.

Bei Click & Meet rufen Kundinnen und Kunden vorab in Läden an und vereinbaren einen Termin. Zu diesem können sie dann in dem Geschäft einkaufen. Sachsen war das letzte Bundesland, das den Einkaufsservice Click & Collect zugelassen hatte: Erst seit dem 15. Februar ist die Bestellung via Internet oder Telefon und anschließende Abholung im Laden erlaubt.

Weitere grundlegende Lockerungen stellte Kretschmer laut „Sächsischer Zeitung“ zunächst nicht in Aussicht. Zuletzt war die Sieben-Tage-Inzidenz für Sachsen wieder gestiegen. „Die Möglichkeiten für Öffnungen sind nicht sehr groß“, hatte deswegen Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden gesagt.

Von jhz