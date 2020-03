Betriebe in Mitteldeutschland leiden unter Coronavirus

Leipzig

Das Coronavirus macht den Unternehmen in Mitteldeutschland zu schaffen. Immer mehr Firmen melden Infektionen – und setzen auf Heimarbeit, um eine Ansteckung zu verhindern. Andere fahren die Produktion sogar ganz herunter – oder sie müssen Teile der Belegschaft sogar nach einem Corona-Fall im Betrieb in Quarantäne schicken. Die LVZ hat bei Unternehmen in der Region nachgefragt.

EnviaM:Bei dem mitteldeutschen Energieversorger EnviaM gibt es einen ersten Corona-Fall: „Der Mitarbeiter hat sich auf einer Urlaubsreise in einem Risikogebiet angesteckt“, erklärte Unternehmenssprecher Stefan Buscher am Montag auf LVZ-Anfrage. „Er hat sich nach dem Urlaub wie vorgeschrieben in Quarantäne begeben und unser Unternehmen nicht betreten.“ Es gebe daher bisher keinerlei Einschränkungen im laufenden Geschäftsbetrieb. „Es sind bisher keine Standorte geschlossen worden.“ Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, greift die Firma mit Hauptsitz in Chemnitz verstärkt zu Heimarbeit.

Sparkasse Leipzig: Auch die Sparkasse Leipzig meldete am Montag einen Corona-Fall. Ein Mitarbeiter sei mit Symptomen aus dem Urlaub zurückgekehrt – und wurde sofort in Quarantäne gesickt, erklärte eine Sprecherin. Der Mitarbeiter sei aber direkt aus dem Urlaub in die Quarantäne gegangen. Er habe zuvor weder zu Kunden noch zu Kollegen Kontakt gehabt. Auch bei einer weiteren Bank im Raum Leipzig gab es einen Corona-Fall. Der Betreffende habe aber nicht in direktem Kundenkontakt gestanden, hieß es bei dem betreffenenden Institut. Alle Kontaktpersonen in der Bank seien sofort unter Quarantäne gestellt worden, die betreffende Filiale wurde vorsorglich geschlossen.

Leag:Bei dem Braunkohlekonzern gab es vergangene Woche einen Corona-Fall. Inzwischen seien 95 Mitarbeiter, die mit ihm Kontakt hatten, für zwei Wochen beurlaubt, teilte Sprecher Thoralf Schirmer auf LVZ-Anfrage mit. Sie seien solange von der Arbeit freigestellt. „Dort, wo es möglich ist, haben wir überdies unsere Mitarbeiter gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten.“ Das Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig sei von dem Corona-Fall aber nicht betroffen. „Es handelt sich um keinen Mitarbeiter der Belegschaft im Kraftwerk Lippendorf. Er arbeitet am Standort Schwarze Pumpe in der Lausitz.“

Opel:Einen harten Schnitt macht Opel in Eisenach: Ab Dienstag macht das Werk bis 27. März dicht, ebenso wie das Stammwerk in Rüsselsheim. Die französische Konzernmutter PSA kündigte am Montag an, in den kommenden Tagen auch alle anderen 13 Werke in Europa herunterzufahren.

Siemens: Die Leipziger Niederlassung musste am Freitag nach einem Corona-Fall fast alle Mitarbeiter zwangsweise nach Hause schicken. Ein Mitarbeiter hatte sich offenbar im Skiurlaub mit dem Virus infiziert – und war trotz Symptomen ins Büro gegangen. Am Montag wurde die Niederlassung wieder geöffnet. Allerdings arbeite man mit reduzierter Mannschaft, sagte ein Sprecher. „Viele Mitarbeiter arbeiten heute gemäß unseren Empfehlungen weiterhin vom Homeoffice aus“, so der Sprecher. „Wo es möglich ist, sollen Siemens-Mitarbeiter bis auf Weiteres von zu Hause arbeiten.“

BMW:Auch bei BMW gab es am Wochenende den ersten Corona-Fall in Leipzig. Ein Mitarbeiter in der Produktion sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, bestätigte Werkssprecher Julian Friedrich. Der Mitarbeiter sei bereits Mitte der Woche, als der Verdacht aufkam, sofort in Quarantäne geschickt worden – ebenso wie alle Kontaktpersonen im Werk. Es seien aber nur wenige Personen betroffen. Der Bereich, in dem der Betroffene tätig war, sei sofort „intensiv desinfiziert“ worden. Inzwischen sei er wieder freigegeben worden. „Die Produktion läuft vorerst weiter.“

VW: Am Freitag gab es auch bei Volkswagen die ersten drei Corona-Fälle – aber nur in Kassel und Wolfsburg. In Sachsen gebe es weiter keine Fälle, sagte VW-Sachsen-Sprecher Carsten Krebs. In Zwickau, Chemnitz und Dresden laufe die Produktion weiter.

Porsche: Im Leipziger Werk gibt es keine Corona-Fälle, sagte Werkssprecherin Kristin Bergemann.

VNG: Bei dem Leipziger Gasimporteur gibt es bisher keinen Corona-Fall, sagte Sprecher André Hoffmann. Im laufenden Betrieb gebe es derzeit keinerlei Einschränkungen.

Mibrag:Beim mitteldeutschen Braunkohleförderer gab es noch keinen Corona-Fall. Mitarbeiter, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, würden aber vorsorglich für zwei Wochen nach Hause geschickt und machen Heimarbeit, sagte Sprecher Maik Simon. Die Produktion laufe ohne Einschränkungen.

Dow:Auch der Chemiekonzern Dow empfiehlt seinen Mitarbeitern in Böhlen, Schkopau und Leuna Heimarbeit – zumindest denjenigen, „die nicht zwingend für die Aufrechterhaltung der Produktion und Infrastruktur an den Produktionsstandorten erforderlich sind“, wie Sprecherin Sandra Brückner erläutert. Corona-Fälle gebe es an den hiesigen Standorten bisher nicht.

Amazon:Im Leipziger Versandzentrum läuft der Betrieb normal weiter. Corona-Fälle gibt es bisher keine.

