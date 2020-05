Sandtheater Leipzig: Mit Bilderverkauf durch die Krise

Leipzig

Der Plan lag schon länger in der Schublade, nun sorgte die Zwangspause wegen Corona dafür, dass sie aufgezogen wurde: Das Sandtheater Leipzig kann zwar derzeit seine Kunst nicht auf der Bühne zeigen, aber Bilder auf Bestellung produzieren. Das Geschäft läuft in diesen Tagen an.

Alla Denysowa ist eine von sechs Künstlerinnen, mit denen Theaterchef Dimitrij Sacharow sonst auf Tournee ist. Schon mehrfach verblüffte sie das Publikum im Central-Kabarett: In scheinbar leichten Bewegungen aus dem rechten Handgelenk zaubert sie in Sekundenschnelle und höchster Präzision Bilder aus Sand auf eine an die Wand duplizierte Lichttafel.

Sandbilder werden unvergänglich

In den vergangenen und kommenden Wochen fielen und fallen öffentliche und Firmenevent-Vorführungen aus, dafür machen Denysowa und Kolleginnen für Kunden die sonst schnell weggewischten Werke auf Wunsch unvergänglich: Sie fertigen Bilder von Städten, Tieren oder weltberühmten Malern an, die wahlweise auf Leinwand oder Plexiglas gedruckt werden – oder als Kalender erscheinen. In diesen Tagen geht ein Online-Shop mit den Produkten ins Netz.

Auf der Theater-Website bereits angelaufen ist das Angebot, individuelle Porträts anhand eingeschickter Fotos in einer Art anzufertigen, die an die Technik Albrecht Dürers erinnert. Der Preis hängt von Personenanzahl, Größe und Material ab, das Einzelporträt kostet laut Sacharow durchschnittlich 550 Euro. Auch bedruckte Gesichtsmasken stehen zum Verkauf. „Dieser neue Geschäftszweig hilft uns durch die Krise – aber wir haben große Sehnsucht nach der Bühne“, betont der Sandtheaterleiter. „Hoffentlich geht es bald weiter.“

Von Mark Daniel