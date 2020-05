Bornas Händler verzichten auf Rabattschlacht – und begrüßen viele Kunden

Borna

Seit fünf Wochen sind die Geschäfte in Borna mittlerweile wieder geöffnet. Und damit etwas länger, als die Schließung wegen der Corona-Pandemie dauerte. Die Einzelhändler ziehen nun eine recht positive Bilanz: Die Hygienekonzepte greifen und die Kunden kommen. Und das ganz ohne Rabattaktionen.

Jana Tröbs, Inhaberin von Janas Modeeck, zeigt sich sehr zufrieden. „Wir hatten nach der zwangsweisen Schließung einen guten Start“, erzählt sie. Viele Stammkunden seien vorbeigekommen, um nach Frühjahrs- und Sommermode Ausschau zu halten. Zwar habe Tröbs noch auf Ware warten müssen, weil die Lieferketten unterbrochen waren, aber mittlerweile seien Regale und Lager gut gefüllt. Dass sie täglich zahlreiche Kunden im Geschäft begrüßen könne, begründet sie damit, dass die Kunden ausgesprochen dankbar seien für das Stück neu gewonnene Normalität.

Dennoch: Was den Umsatz betrifft, fehlt Tröbs ein kompletter Monat, vor allem das ausgefallene Ostergeschäft macht sich noch bemerkbar. „Der Gutscheinverkauf hat uns aber während der Schließung geholfen, etwas über die Runden zu kommen.“

Sport Gruhne : Blumen zur Wiedereröffnung

Der erste Kunde, der nach der Zwangspause wieder bei Sport-Gruhne vorbeiguckte, brachte gleich Blumen mit. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall, „aber die Leute sind doch dankbar, dass wir wieder da sind“, sagt Inhaber Marco Gruhne. Denn das Sportgeschäft sei nicht nur Anlaufstelle für den Kauf von Sportartikeln, sondern zuweilen auch Treffpunkt.

Bei Marco Gruhne ging die Nachfrage nach Dartscheiben durch die Decke. Quelle: Julia Tonne

Dennoch: Von normalen Zeiten wie vor der Corona-Pandemie ist Gruhne weit entfernt, „die Kunden sind doch spürbar zurückhaltender“, macht er deutlich. Bestimmte Artikel wie beispielsweise Bademoden seien in Anbetracht der noch geschlossenen Freibäder derzeit Ladenhüter. Und auch Artikel für Mannschaftssportarten würde es noch ausreichend geben.

Fitnessmatten sind ausverkauft, Dartscheiben heiß begehrt

Anders hingegen sieht es bei Fitnessmatten und Hanteln aus. „In dem Bereich ist alles ausverkauft“, sagt Gruhne. Viele Kunden hätten während der Schließung telefonisch und per Mail alles geordert, was für den Sport zuhause nötig sei. Auch Inliner könne er derzeit nicht mehr verkaufen, hier seien die Regale ebenfalls leer gefegt. Und noch einen Renner gab es während der Zwangspause: Dartscheiben und entsprechendes Zubehör. „Unglaublich, was die Leute an Dartscheiben und -pfeilen gekauft haben.“

Keine Rabattaktionen : Händler sagen lieber persönlich Danke

Mit besonderen Rabattaktionen werben die Händler nicht. „Alle Einzelhändler in Borna hatten eine schwere Zeit, da wollen wir uns nicht gegenseitig das Wasser abgraben“, begründet Tröbs. Und Silke Szelwis, Inhaberin des Geschenkeladens „Liebe Lilli“, ergänzt: „Auch wenn wir alle unsere Umsätze brauchen, fühlt es sich doch zur Zeit nicht nach ,höher – schneller – weiter’ an, sondern mehr nach ,bewusster – menschlicher – achtsamer’. Ich glaube, wir sagen unseren treuen Kunden ohnehin ganz direkt und persönlich Danke, weil es uns ein Bedürfnis ist.“

Nur zwei Kunden dürfen gleichzeitig in das Geschäft Liebe Lilli. Doch die genießen die entspannte Einkaufsatmosphäre. Quelle: privat

Szelwis ist froh, dass es bei ihr wieder gut angelaufen ist. Lediglich zwei Kunden können immer gleichzeitig in den Laden, „aber viele schätzen es, wenn es ruhiger zugeht“. Sie hat in den Wochen während der Schließung viele Bornaer näher kennen gelernt, die jetzt in den Laden kommen. Schlicht, weil sie auf Bestellung per Telefon oder Nachrichtendienst – natürlich mit Abstand – geliefert hat und so doch mal einige Worte über den Gartenzaun möglich waren. Was sie nach der Wiedereröffnung gespürt hat: „Die Leute sind wahnsinnig froh, dass wir wieder da sind. Und wir sind froh, dass die Leute kommen.“

Noch nicht persönlich, aber dennoch erreichbar, ist das BTU-Reisebüro von Sandra Kapelle. Quelle: privat

Geschlossen ist nach wie vor das Reisebüro BTU von Sandra Kapelle. „Es ist immer noch Stornierungszeit. Und wir haben viele Kosten, die noch auflaufen, dass wir noch im Homeoffice arbeiten“, sagt sie. Vor allem die Nachfrage nach Urlaubsreisen ins Ausland sei auf einem Tiefpunkt angekommen. „Schon alleine deshalb, weil kein Mensch weiß, wie die Umstände vor Ort dann aussehen.“ Etwas besser sehe es bei der Nachfrage nach Urlaub in Deutschland aus. Und auch wenn Kapelle ihr Reisebüro noch geschlossen hat, sei sie jederzeit für Fragen und Buchungen unter der Telefonnummer 03433 7787871 und per Mail an btu-borna@web.de erreichbar.

Von Julia Tonne