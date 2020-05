Berlin

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung ( SPD), warnt vor einer dramatischen Veränderung der Innenstädte durch Einzelhandelspleiten im Zuge der Corona-Krise. „Das ist eine unserer größten Sorgen“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister in einem Interview mit dem „ Tagesspiegel“. Diese Krise betreffe gerade die Innenstädte besonders schwer. „Handel, Gastronomie, Kultur, einfach alles.“ Er könne keine Prognose abgeben, wie lange Kaufhäuser und Kleinhändler diese Krise mit einem stark zurückgehenden Konsum durchhalten können.

Er habe aber auch Hoffnung. Am Sonnabend sei er durch Leipzig gebummelt. „Ich hatte zum ersten Mal den Eindruck: Ja, jetzt geht’s hier langsam wieder los. In den Einkaufsstraßen ist wieder Betrieb. Allmählich scheint Normalität wieder einzuziehen – bedingte Normalität, muss man ja sagen“, so der Oberbürgermeister.

Strenge Linie in Leipzig bei Corona

Mit Blick auf eine Lockerung der Coronaregeln kündigte er für Leipzig einer strenge Linie an. „Wir in Leipzig werden die ersten Maßnahmen schon bei 35 Neuinfektionen einleiten. Diese Möglichkeit ist uns in den Städten vor Ort ja gegeben. Wir glauben, dass es im Hinblick auf die Zahl der Beatmungsbetten vielleicht doch sinnvoll ist, Hotspots schon frühzeitiger zu identifizieren und gegenzusteuern. Insgesamt sind die 50er und 35er-Grenze aber Normen, die durchaus handhabbar sind“, erklärte Jung.

Erinnerung an Legida

Der Oberbürgermeiste äußerte sich auch zu den Demonstrationen gegen die Coronaeinschränkungen. „Das ist eine seltsame Mischung ganz unterschiedlicher Strömungen. Da sehen Sie ehrliche, ernst zu nehmende Menschen, die sich um die Bürgerrechte sorgen, genauso wie Reichsbürger und Neonazis. Mich erinnert manches an die Anfänge von Pegida und Legida im Jahr 2015“, so Jung. Die Stadt versuche zu deeskalieren.

„Bis jetzt haben wir es geschafft zu vermeiden, dass die Polizei Versammlungen auflösen musste. Wir sind auch gut beraten, uns mit diesen Protesten ernsthaft auseinanderzusetzen. Die einzige Chance ist das persönliche Gespräch. Bei Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern nützt das nichts. Aber mit den anderen müssen wir reden, und ganz besonders wir vor Ort“, betonte der Oberbürgermeister.

