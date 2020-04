Busverkehr: Wie lief Tag 1 der Maskenpflicht im Landkreis Leipzig?

Landkreis Leipzig

Früher kannte man solche Bilder nur aus Fernost: Menschen mit Masken vorm Gesicht, die sich vor möglichen Ansteckungsgefahren in Bussen und Bahnen wappnen. Seit Montag gehören Fahrgäste mit Mund-Nase-Schutz auch im Landkreis Leipzig zum Straßenbild. In Borna steigt ein älterer Herr am Morgen aus dem Stadtbus. Vorschriftsmäßig hat er der erst am Freitag verkündeten Pflicht Folge geleistet. „Ich habe einfach eine alte Hose geopfert und mir daraus Stücke zurechtgeschnitten“, berichtet der 72-Jährige. „Sieht zwar nicht so toll aus, erfüllt aber seinen Zweck.“ Auch Anneliese Minkwitz trägt bei der Busfahrt ins Bornaer Stadtzentrum Maske. „Es hilft ja nichts, wir müssen uns doch an die Vorschriften halten“, meint sie emotionslos. Für wenige Meter nimmt sie den Schutz nach dem Aussteigen dann wieder ab, um ihn Sekunden später wieder zurechtzuzupfen. „Schließlich will ich gleich noch zu Rossmann. Und dort kommt man ja ohne Maske auch ich mehr rein.“

Seit Sachsen die strengen Corona-Regeln gelockert hat, fahren wieder mehr Leute zum Einkauf, zur Arbeit und auch zur Schule. Deshalb hat der Freistaat entschieden, für Einzelhandel und ÖPNV Maskenpflicht anzuordnen. Sachsen ist damit das erste Bundesland, das in Bussen und Bahnen eine textile Barriere vorschreibt. In den nächsten Tagen greifen ähnliche Maßgaben in Mecklenburg-Vorpommern. Bayern verkündete ebenfalls, dem Beispiel zu folgen.

Die Regionalbus Leipzig GmbH fährt seit Montag wieder im Normalbetrieb. „Wenn jetzt das öffentliche Leben langsam anspringt, sind wir als Nahverkehrsunternehmen in besonderer Weise gefordert, für eine Verringerung der Ansteckungsrisiken zu sorgen“, erklärt Geschäftsführer Andreas Kultscher. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen seien absolut angemessen. Schließlich komme es in öffentlichen Verkehrsmitteln zu zahlreichen Kontakten. Menschen betätigen Knöpfe für den Haltewunsch, sie kaufen Tickets oder halten sich an Stangen oder Sitzen fest.

Auf Maskenpflicht wird höflich, aber bestimmt hingewiesen

Innerhalb des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes habe man sich nach der sächsischen Entscheidung über das weitere Vorgehen verständigt. „Wir werden keinen Fahrgast am Straßenrand stehenlassen, nur weil er keine Maske trägt“, erklärte Unternehmenssprecher Thomas Fröhner nach einer Telefonkonferenz der Verkehrsunternehmen am Montag. Fahrgäste ohne Maske würden „höflich, aber bestimmt“ an die Pflicht erinnert. Verstöße seien nicht bußgeldbewehrt, zitiert Fröhner ein Papier des Sozialministeriums. Dieses enthält auch eine Passage zu Kindern. Diese müssen nur dann eine Mund-Nase-Abdeckung tragen, wenn sie dazu in der Lage seien. „Wann ein Kind dazu in der Lage ist, entscheiden die Eltern“, heißt es darin weiter. Eine Altersgrenze werde nicht genannt.

Für Kontrollen sieht das Busunternehmen ohnehin die Ordnungsbehörden in der Pflicht. „Der Fahrer kann das nicht leisten“, meint Fröhner. „Wie soll das zum Beispiel in Leipzig ein Straßenbahnfahrer bewerkstelligen. Soll der mehrere Anhänger voller Fahrgäste zurechtweisen?“

Alle 155 Busse erhalten Schutzfolien

Bereits seit Tagen bereitet das kreiseigene ÖPNV-Dienstleister den Neustart vor. Oberstes Ziel: Die Fahrt mit den Öffentlichen soll für alle möglichst sicher sein – für Kunden, aber auch Mitarbeiter „Wir haben extra eine Vorrichtung entwickelt, um unsere Busfahrer besser zu schützen“, berichtet Kultscher. Eine Klarsichtfolie wird in jeden der 155 Bus eingebaut. Sie schirmt den Fahrer ab und ermöglicht endlich wieder, dass der vordere Einstieg genutzt w

Mit einer speziellen Folie schützt die Regionalbus GmbH ihre Fahrer: Justin Theile und Lukas Gößel (r.) beim Einbau der Vorrichtung in der Buswerkstatt in Deuben. Quelle: Regionalbus GmbH

erden kann. „Dieser ist für unser Unternehmen und den Kundenkontakt extrem wichtig. Hier sitzt nicht nur die Zähleinrichtung für die Erfassung der Fahrgäste. Vorn befindet sich auch der Entwerter, hier verkauft der Busfahrer Tickets, Schülerkarten können aktualisiert oder Zonenänderungen vorgenommen werden.“ Vor allem ältere Fahrgäste seien es nach wie vor gewohnt, ihren Fahrschein beim Busfahrer zu kaufen. Für die neue Schutzeinrichtung, die ein Sachverständiger extra abnehmen muss, hätten sich schon zahlreiche Unternehmen interessiert. Die Fahrer selbst müssten keine Masken tragen, sie seien durch die neue Folie ausreichend geschützt und könnten so auch keine Kunden gefährden.

Die meisten Fahrgäste zeigen Verständnis

Dass sich die Fahrgäste an die neuen Vorschriften gewöhnen, davon geht bei man Regionalbus aus. Auch wenn die Meinung unter den Fahrgästen geteilt ist. „Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns an die Vorgaben halten, auch wenn man sich damit irgendwie unwohl fühlt. Ob es was bringt, wird sich zeigen“, meinte Rentnerin Renate Buschmann am Nicolaiplatz in Grimma. „Ich bin nicht dafür, weil ich sowieso schon auf Abstand gehe, wie es alle jetzt machen, aber ich akzeptiere die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen“, zeigte der 25-jährige Tobias Reinhardt am Oberen Bahnhof in Grimma Verständnis für die Regelung. „Seit Wochen rennen wir ohne Mundschutz rum, in Supermärkten, beim Bäcker – überall. Und jetzt das. Nur Aktionismus, weil die Leute längst gelernt haben und zum Glück von sich vernünftig sind und auf Distanz gehen“, positionierte sich Rainer Schmidt, der am Wurzener Busbahnhof Clara-Zetkin-Platz auf seine Heimfahrt wartete. Ungeteilte Zustimmung gab es am Wurzener Bahnhof für die Maskenpflicht. „Wenn das alle tragen müssen, fühle ich mich sicherer und kann endlich mal wieder raus“, begrüßte eine Frau mittleren Alters die neuen Vorkehrungen. „Weil ich gesundheitlich angeschlagen bin, habe ich mir das zuletzt gar nicht mehr getraut.“

Fazit bei Regionalbus am Nachmittag: „Es lief ganz unkompliziert. Die meisten Fahrgäste sind mit Maske oder Tuch eingestiegen. Eine Kollegein hatte den ganzen Tag gar keinen Passagier“, berichtete Thomas Fröhner. Auch die Thüsac GmbH wies darauf hin, dass ebenso selbstgeschneiderte Masken, Schals, Tücher, Buffs, Loops oder Ähnliches getragen werden könnten. Für das Busunternehmen mit Sitz in Altenburg gilt die Pflicht vorerst nur auf den sächsischen Linien.

Von Simone Prenzel und Frank Schmidt