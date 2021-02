Leipzig

Der sächsische Handel musste sich etwas einfallen lassen, um den Absatz in den letzten Wochen nicht vollkommen in den Keller zu fahren. Geschlossene Türen, nicht einmal das Click&Collect-Modell war erlaubt. Wer ein Produkt dringend benötigte, sah sich gezwungen dieses online zu bestellen und liefern zu lassen. Inhaber kleiner Geschäfte, die bis dato keinen Online-Shop etablieren konnten, hatten das Nachsehen.

Mit dem Inkrafttreten der neuen Verordnung vom 15. Februar ist der Bestell- und Abholservice nun wieder möglich. Das Hybridsystem aus Online-Kauf und Vor-Ort-Entgegennahme ist nicht neu, dennoch wissen die wenigsten genau, was es aus Verbrauchersicht zu beachten gilt. So fragt ein LVZ-Leser: „Wie kann ich etwas, das ich per Click&Collect gekauft habe, wieder umtauschen?“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Online-Kauf: Rückgaberecht von 14 Tagen

Es kommt darauf an, welchen Weg Sie für die Beschaffung gegangen sind. Erik Maier, Juniorprofessor für Handelsmanagement an der Handelshochschule Leipzig (HHL), hat zum Thema Click&Collect bereits publiziert, wenn auch ohne Corona-Hintergrund.

„Der Kernpunkt ist: Wenn der Kunde ein Produkt online kauft und es vor Ort abholt, greift das Fernabsatzgesetz und damit das gängige Rückgaberecht von 14 Tagen.“ Reserviert er das Produkt lediglich im Vorfeld und holt es anschließend ab, greift die Option des Widerrufs nicht.

„Das ist dann ein Kulanzfall. Die meisten Händler räumen aber ein Rückgaberecht ein. Sie sind ja auch an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert.“ In der Regel bietet ein Großteil sowieso nur einen Online-Direktverkauf an, sagt Maier.

Eine Ausnahme davon bilden beispielsweise Baumärkte, auf deren Online-Portalen Reservierungen üblich sind. „Solche Unternehmen geben dann einen gewissen Abholzeitraum vor. Wenn Sie ihre Ware im Rahmen dieser Vorgabe nicht annehmen, verfällt die Reservierung. Da sie aber unverbindlich ist, entstehen für den Kunden keine weiteren Kosten.“

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutz-Verordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 15. Februar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep